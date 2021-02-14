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بمناسبة عيد الحب.. زفاف جماعي على ظهور الأفيال في تايلاند.. صور

Category: منوعـات

Date: 2021-02-14T18:33:29+0000
بمناسبة عيد الحب.. زفاف جماعي على ظهور الأفيال في تايلاند.. صور

شفق نيوز /احتفل شباب وفتيات في تايلاند بمراسم زواجهم على ظهور الأفيال ضمن مراسم زفاف جماعي سنوية تقام في حديقة للنباتات شرقي بانكوك بمناسبة عيد الحب.

وقادت فرقة موسيقية وراقصات موكب الأفيال والمقبلين على الزواج، الذين وصل عددهم إلى 104 شاب وفتاة.كما أشرف مسؤول محلي كان على ظهر فيل هو الآخر على توقيع أوراق عقد الزواج.

ونقلت "رويترز" عن أحد الشبابا ويدعى باتيبات بانتانون (26 عاما) الذي عقد قرانه على عروسه البالغة من العمر 23 عاما، قوله "أفكر منذ وقت طويل في أنني إذا كنت سأوقع أوراق الزواج يوما ما فلا بد أن يكون الحدث استثنائيا".ويعتبر عقد القران على ظهور الأفيال حدث سنوي في حديقة نونغ نوتش الاستوائية بمقاطعة تشونبوري في تايلاند وعادة ما يجتذب 200 شاب وفتاة من الراغبين في دخول القفص الذهبي.

لكن عدد المشاركين هذا العام انخفض تقريبا إلى النصف بسبب جائحة كورونا.

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