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بمناسبة العيد.. السليمانية تحتضن سيركاً عالمياً (صور)

Category: منوعـات

Date: 2021-05-15T19:52:28+0000
بمناسبة العيد.. السليمانية تحتضن سيركاً عالمياً (صور)

شفق نيوز/ افتتح في فندق كراند ميلينوم بمدينة السليمانية في إقليم كوردستان، يوم السبت، سيرك عالمي بمناسبة عيد الفطر وسط أجواء احتفالية حضرها مسؤولون محليون.

وقال غسان طلال مدير الفندق لوكالة شفق نيوز، "نحن سعداء اليوم لافتتاح السيرك العالمي الذي يعتبر الاول في العراق من حيث الزيارة والاعداد والتقديم".

وأضاف أن "السيرك انطلق من مدينة الثقافة والفنون بعرض مجموعة من الفقرات من قبيل الحركات البهلوانية والالعاب المميزة، بحضور محافظ السليمانية وعدد من كبار التجار ورجال الاعمال والشخصيات السياسية والاجتماعية".

وقال محافظ السليمانية هفال أبو بكر في مؤتمر صحفي على هامش السيرك، حضره مراسل شفق نيوز، "اليوم انطلقت فعاليات السيرك العالمي في محافظة السليمانية، وندعو السائحين المتوجهين الى مدينة السليمانية الى حضوره للاستمتاع باوقات جميلة".

واشارت نادية عبدالله احدى المدعوات إلى حفل افتتاح السيرك لوكالة شفق نيوز، إن "السيرك العالمي زارنا مرة واحدة في العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي، واليوم زارنا بحلة جديدة وعرض شيق".

وأضافت، "اتمنى من المعنيين ان يهتمو بالقطاع السياحي لأنه ينمي الاقتصاد ويجعل من المدينة مقصدا للسياح من كل انحاء العالم".

يشار إلى أن السيرك سيستمر لثلاثة أشهر بعرض يومي من خلال عرض الالعاب والنشاطات الفنية المختلفة.

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