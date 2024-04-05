بملايين الدولارات… سروال الملاكم "محمد علي كلاي" للبيع في مزاد رياضي

شفق نيوز/ قام دار "سوذبيز" بطرح سروال قصير للبيع ارتداه الملاكم محمد علي كلاي خلال مباراته الشهيرة ضد جو فريزر في الفيليبين عام 1975.

والسروال الأبيض والأسود هو من ماركة "إيفرلاست" ويُعرَض لدى دار "سوذبيز" بدءاً من الجمعة، وكان ارتداه بطل العالم السابق في الوزن الثقيل خلال مباراة "ثريلا إن مانيلا"، وسبق أن تقدّم مشاركون في المزاد بخمسة عروض لشرائه، بلغ آخرها 3,8 ملايين دولار.

لكنّ موقع "سوذبيز" الالكتروني أشار الخميس إلى عدم الوصول إلى السعر الاحتياطي، وهو المبلغ الأدنى الذي تحدده الجهة البائعة، ولم تُشر دار المزاد إلى أي معلومات عن هوية البائع أو السعر الأدنى المحدد للسروال.

ويستمر المزاد الذي انطلق في 27 آذار/مارس عبر الإنترنت حتى 12 نيسان/أبريل.

من جهة ثانية، أبرمت "سوذبيز" شراكة مع دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (ان بي ايه)، لطرح قمصان ارتداها اللاعبون خلال هذا الموسم.

ومن بين ما طُرح للبيع زيّ للاعب الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما الذي يدافع عن ألوان فريق "سان أنتونيو سبيرز"، معروض بسعر تقديري يراوح بين 80 و120 ألف دولار، بالإضافة إلى مقتنيات له مطروحة بما بين 5 و7 آلاف دولار.