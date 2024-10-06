بمشاركة 80 عملاً.. مهرجان "مسرح الشارع" في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت إدارة المهرجان الدولي لمسرح الشارع في كركوك، يوم الأحد، انطلاق فعاليات مهرجان مسرح الشارع بمشاركة 80 عرضا بدورته الثامنة.

وقال مسؤول نقابة الفنانين في كركوك قاسم غمكين لوكالة شفق نيوز، إن "مهرجان كركوك الدولي انطلق بمشاركة واسعة حيث جرى الافتتاح في بوليفارد كركوك وسط المحافظة، وبحضور دولي ومحلي، حيث سيتم عرض 80 مشاركة للمسرح في الشارع جرى تقديمها للمشاركة في مهرجان كركوك للشارع للكبار والصغار".

وأكد أن "المهرجان قسّم الفعاليات على مدى ثلاثة أيام وسوف يتم تحديد سبعة أعمال مسرحية لمسرح الكبار وثلاثة أعمال لمسرح الصغار ويتخلل العروض جلسات نقدية ونقاشات عن العروض وتوقيع كتب لعدد من أدباء وفنانين".

وفي السياق؛ قال رئيس إدارة المهرجان نجاة نجم لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان سوف يشارك فيها 80 عرضاً شارعياً من بلدان عربية وأجنبية"، مبيناً أن "جميع العروض التي تقدمت إلى إدارة المهرجان عبر الاستمارة الإلكترونية تم إرسالها إلى أعضاء لجنة المشاهدة التي تم تكليفها من قبل اللجنة العليا للمهرجان".

وأضاف أن "اللجنة المكلفة باشرت بعملها لغرض لتحديد الأعمال التي سوف تنال الجوائز وإدارة المهرجان أعطت الحرية الكاملة لمخرجي العروض التي وقع عليها اختيار اللجنة في تحديد المكان الذي يناسب مع عروضهم أثناء فعاليات المهرجان بمدينة كركوك".

ولفت إلى أن "المهرجان يشارك فيها فرق من محافظات العراق وإقليم كوردستان والدول العربية وإيران وتركيا وأفريقيا وأوروبا".