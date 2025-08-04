بمشاركة عراقية مميزة.. اختتام مهرجان CIOFF الدولي للفنون في فرنسا (صور)

شفق نيوز– باريس

اختتمت فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان CIOFF الدولي للموسيقى والفن والرقص، المقام في مدينة مانتون قرب العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة واسعة من فرق فنية تمثل ثقافات متنوعة من مختلف دول العالم، وكان للعراق حضور متميز ولافت.

وشاركت في المهرجان فرقة كركوك للفنون الشعبية وفرقة هوار للمسرح، حيث قدمتا عروضاً فنية عبّرت عن غنى وتنوع التراث العراقي، ونالت إعجاب الجمهور الفرنسي والجاليات المقيمة، في مشهد وصف بـ "المشرّف" للفن العراقي الأصيل.

وقدّمت فرقة كركوك للفنون الشعبية لوحات فولكلورية عكست التنوع الثقافي الغني لمكونات المجتمع العراقي، وكانت الفرقة الوحيدة التي طلب الجمهور إعادة عروضها، نظراً للتفاعل الكبير والاهتمام الذي حظيت به.

أما الفنانة هوار فارس، من فرقة هوار للمسرح، فقد تألقت في عرض مونودراما بعنوان "سلمى"، حيث لفت أداؤها أنظار الحضور، وخاصة النساء الفرنسيات اللواتي عبّرن عن إعجابهن الكبير بالعرض وتهافتن على التقاط الصور التذكارية معها.

وقال مدير قصر الثقافة والفنون في كركوك، يوسف طيب صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "الثقافة والفنون العراقية، رغم التحديات، ما تزال نابضة بالحياة، وقادرة على مد جسور التواصل مع الشعوب، وتعزيز التبادل الثقافي والحوار الإنساني".

وأضاف أن "العراق بلد متنوع وغني بإرثه الحضاري والتاريخي، وقادر على تمثيل ذاته بثقة في المحافل الدولية".