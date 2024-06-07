بمشاركة عراقية.. تونس تستضيف فعاليات "ملتقى المبدعات العربيات"

شفق نيوز/ تستضيف مدينة سوسة التونسية يوم 13 الى 15 حزيران/ يونيو الجاري، فعاليات "ملتقى المبدعات العربيات" في دورته الجديدة التي تحمل عنوان "المبدعة العربية والمواطنة" بمشاركة الفنانة التشكيلية العراقية الدكتورة مينا العزي.

وتبحث الدورة الـ26 من الملتقى هموم وتجليات قضية المواطنة في الأدب من شعر وقصة ورواية فضلًا عن الفنون البصرية كالسينما والفن التشكيلي وكذلك انعكاس تلك القضية في الخطاب الإعلامي السائد.

وتحل المخرجة المصرية إيناس الدغيدي ضيف شرف الملتقى في دورته الأحدث إذ يتم عرض فيلمها " الباحثات عن الحرية " إنتاج 2005 مع تنظيم نقاش مفتوح حوله بحضور الدغيدي.

وتجمع فعاليات الملتقى بين القراءات العلمية الرصينة التي يقدمها عدد من الأكاديميات العربيات في الجلسات الصباحية وبيت القراءات الشعرية وجلسات الموسيقى وعروض السينما و الورش الفنية في الجلسات المسائية.

ومن أهم الأوراق العلمية المقدمة من جانب أكاديميات وناقدات في هذا السياق "في إبداع المواطنة أو كيف نسكن العالم تخييلا" لأم الزين بن شيخة و"الكتابة وجه من وجوه المواطنة" لآمنة الرميلي و " الهوية والمواطنة في الرواية الجزائرية" لفاطمة نصير و"الإبداع الروائي النسوي سبيلًا لإثبات المواطنة من خلال نماذج من الرواية التونسية النسائية" لمسعودة بو بكر و"ازدواجية الفكر الجمعي لمفهوم المواطنة للمرأة من خلال الفنون الجميلة" لهبة يوسف.

ومن سوريا تقدم أمل حميدوش ورقة حول "النساء وتحدّيات مشاركتهن في الشأن العام المحلّي والوطني"، بينما تركز رقية العلي من فلسطين في ورقتها على "المواطنة في التجربة الفلسطينية".

وتشرف الدكتورة كريمة بن سعد على برنامج ورش الفن التشكيلي بمشاركة الفنانات شيماء اليعقوبي وسعاد زويني وتقوى حراري من تونس والدكتورة مينا العزي من العراق، إضافة إلى ورشة مسرح وسينما وكوريجرافيا مع الفنانة وجيهة جندوبي بعنوان "من المواطنة الفنّانة إلى الفنّانة من أجل المواطنة".