بمشاركة برشلونة ومانشستر ستي.. "ميتا" تطلق خاصية "واتساب" الجديدة

شفق نيوز / أطلقت شركة "ميتا بلاتفورمز" يوم الخميس، خاصية قنوات واتساب، التي قال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنها ستساعد في جعل التطبيق "منتجاً لرسائل البث الخاص".

وأوضحت الشركة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المستخدمين في كولومبيا وسنغافورة سيكونون أول من يمكنه استخدام هذه الخاصية"، لافتة إلى أنها "ستوفر تلك الخاصية للمستخدمين في مزيد من البلدان خلال الأشهر المقبلة".

وبينت أن "المستخدمين سيتمكنون من متابعة المحتوى المتعلق بهواياتهم والفرق الرياضية وأحدث البيانات من المسؤولين المحليين وأشياء أخرى"، مبينة أن "صور الملف الشخصي ومعلومات الاتصال الخاصة بالشخص المسؤول عن إدارة القناة، لن تكون متاحة للمتابعين، وبالمثل، لن يتم الكشف عن أرقام هواتف المتابعين".

وبحسب بيان شركة "ميتا"، يشارك في إطلاق هذه الخاصية منظمة الصحة العالمية وناديا برشلونة ومانشستر سيتي.