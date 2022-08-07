بمشاركة العراق ولبنان .. تغيير جذري على قواعد مسابقة ملكة جمال الكون

لا قواعد صارمة بعد اليوم للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون، فقد تغيرت المسابقة التي تأسست في 1952 بنيويورك، حيث مقرها، وأعلنت أنها تقبل مشاركة المتزوجات والمطلقات والحوامل والأمهات، بدءا من مسابقة 2023 التي لم يتم بعد اختيار البلد الذي سيستضيف حفلها، وفقا لما ورد في بيان صدر أمس عن Amy Emmerich المدير التنفيذي منذ يناير الماضي للمسابقة.

مما قالته إمريش في بيانها، إن منظمة ملكة جمال الكون "تسعى دائما للتطور مع تغير الأوقات لتمثيل ودعم النساء بشكل أفضل على مستوى العالم، لذلك قمنا بتنفيذ التغييرات التالية: بدءًا من مسابقة ملكة جمال الكون الثانية والسبعين والمسابقات التمهيدية الوطنية التي تسبقها، ستتمكن النساء المتزوجات أو المطلقات، وكذلك الحوامل أو اللائي لديهن أطفال، من التنافس على اللقب".

ملكتا جمال العراق ولبنان

وأوضحت أن التطور في القواعد تم اعتماده عبر دراسات أجرتها المنظمة في وقت سابق من هذا العام. قمنا باستطلاعات الرأي مع جمهورنا، وكانت التعليقات ساحقة بأننا نعتقد جميعا أن المرأة يجب أن تتحكم بحياتها وأن القرارات الشخصية للإنسان لا ينبغي أن تكون عائقا أمام نجاحها".

وسبق في مسابقة ملكة جمال الكون الـ 48 التي أقيمت في ترينيداد وتوباغو، أن تم طرح سؤال أخير على المتنافسات، وهو: "إذا كانت ملكة جمال الكون ستحمل خلال فترة حملها للقب، فهل ينبغي السماح لها بالاستمرار كملكة جمال الكون، أم سحبه منها؟" فأجابت Mpule Kwelagobe ملكة جمال بوتسوانا: "أعتقد أن ملكة جمال الكون هي رمز للمرأة المحتفلة بأنوثتها، وأعتقد أنها إذا حملت فلن تقاطع واجباتها بأي شكل من الأشكال. أعتقد بصفتي امرأة يجب أن تحتفل بأنوثتها".

وبإجابتها فازت البالغة 19 عاما على الفلبينية، ميريام كويامباو، (وصيفة أولى) والإسبانية ديانا نوغيرا (وصيفة ثانية) وخرجت "كويلاغوب" وحدها في 1999 بتاج ملكة جمال الكون، وهي المرة الأولى لبلدها، لذلك ستكون مسابقة 2022 في ديسمبر المقبل بمدينة San José عاصمة كوستاريكا، آخر ما تحتكره العازبات فقط، وفيها تم التأكد حتى الآن من مشاركة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون، وملكة جمال العراق بلسم حسين.