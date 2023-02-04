بمسدس بلاستيك.. أغبى عملية سطو على محل صيرفة بالأردن

شفق نيوز/ شهدت محافظة الزرقاء في الأردن، واحدة من أغرب أو كما وصفت بـ"أغبى" عمليات السطو على محلات الصيرفة، بعد أن فشل شخصان بسلب المال من المحل.

وبدأت ظروف القصة عندما اقتحم شخصان محلاً مختصاً بتحويل وصرف الحوالات والعملات النقدية في محافظة الزرقاء شمالي شرق العاصمة الأردنية عمان، إلا أنهما فشلا بتنفيذ مخططهما، فقررا ألا يخرجا من دون أن يرتكبا أي جرم، فأشعلا النار بالمحل عن طريق مادة سريعة الاشتعال.

ووثق الفيديو الذي سجلته كاميرا المحل، سقوط أحد منفذي عملية السطو، وعدم اتزانه، بالإضافة إلى اختلاف منفذي العملية ربما على مخططهما.

مسدس بلاستيكي

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي في بيان، إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة الزرقاء بمحاولة شخصين مجهولين سلب أحد محال الصرافة في محافظة الزرقاء تحت التهديد إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك وقاما بإشعال النار داخل المحل والفرار من المكان.

وأضاف أنّه فور تلقي البلاغ وجمع المعلومات من مسرح الجريمة جرى التعميم على مواصفات الشخصين والمركبة التي بحوزتهما، ونشر الدوريات ونقاط الغلق في محيط المنطقة.

محكمة أمن الدولة

وأكد الناطق الإعلامي أن إحدى دوريات البحث الجنائي تمكنت بعد مدّة وجيزة من ارتكاب الجريمة، من مشاهدة المركبة المشبوهة وجرى إيقافها وضبط الشخصين المشتبه بهما، وضُبط بحوزتهما مسدس بلاستيكي استخدماه في محاولة السلب.

بالتحقيق معهما اعترفا بالتخطيط بالاشتراك لتنفيذ عملية السلب إلا أنهما لم يتمكنا من سرقة أية مبالغ مالية وأشعلا النار داخل المحل ولاذا بالفرار، وستتم إحالتهما لمدعي عام محكمة أمن الدولة.