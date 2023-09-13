بمساعدة عسكرية.. إنقاذ "أنثى إنسان الغاب" من سنوات "الاغتصاب المستمر" في اندونيسيا

شفق نيوز/ تمكن نشطاء جمعية حماية الحيوانات في إندونيسيا، من إنقاذ أنثى إنسان الغاب من العبودية الجنسية، بمساعدة من قوات الشرطة والجيش الاندونيسيين.

وتشير صحيفة "Mirror"، الانكليزية إلى أن نشطاء الجمعية عثروا على أنثى إنسان الغاب "أورانغوتان - Orangutan"، كانت تتعرض للاغتصاب منذ عدة سنوات.

وكانت هذه الأنثى واسمها "بوني" قد احتجزت منذ فترة طويلة وتتعرض للاغتصاب الجنسي، حيث كان مالكها يقيدها بسلسلة، ويقدمها للرجال، ليمارسوا معها الجنس مقابل المال.

وقد حاول نشطاء الجمعية عدة مرات إنقاذها، ولكن مالكها كان يرفض الإفراج عنها دائما، ما اضطرهم إلى طلب مساعدة الشرطة، والجيش لإنقاذها من العبودية الجنسية.

وبعد الإفراج عنها، نقلت إلى مركز إعادة التأهيل، لأنها عانت لسنوات، من حالة عزلة حتى أنها لم تتمكن من العثور على الطعام بنفسها. وبسبب الصدمة التي عاشتها، منع الرجال من الاقتراب منها، لأن ظهورهم كان يثير أعصابها. وحاليا نقلت "بوني" إلى مكان خاص لرعاية، ويواصل الخبراء مراقبة حالتها.