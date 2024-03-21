بمساعدة زوجته.. لبناني يصنع أحد أخطر أنواع المخدرات في العالم

شفق نيوز/ ضبطت قوى الأمن اللبناني مؤخراً مواطناً من مواليد عام 1982 متهم بتصنيع أخطر أنواع المخدرات بالتعاون مع زوجته التي تم القبض عليها أيضاً.

وكانت قوى الأمن قد ضبطت المتهم بعد ملاحقته بجرم عنف أسري، وضبطت بحوزته مواد كيميائية، وتبين من التحريات أنه يقوم بتصنيع المخدرات خاصة مادة "كريستال ميث".

وكان المتهم يستعين بزوجته وهي لبنانية من مواليد عام 1993، وعقب مداهمة منزله تم ضبط كميات كبيرة من المواد الكيميائية، التي تُستَخدَم في تصنيع المخدّرات، ومنها الأتير، والأتانول، والكيتامين، وغيرها.

وضبط الأمن سيارة مستأجرة من قبل المتهم، عثر بداخلها على كميات من المخدرات، كما كشفت التحريات عن وجود منزل آخر يقطنه المتهم ويقوم بتصنيع المخدرات فيه.

وبعد تحديد موقع المنزل الآخر تمت مداهمته من قبل الأمن اللبناني وعثر بداخله على كميات كبيرة من المواد الاأولية التي تستعمل في "طبخ" المخدرات، خاصة "كريستال ميث".

وتبين أن المتهم يحصل على هذه المواد الممنوعة من بعض التجار المطلوبين للأمن في منطقة البقاع.