أبل تنصح بتحميل التحديثات الجديدة: أكثر أمناً

شفق نيوز / نصحت شركة أبل الأمريكية، مستخدمي هواتفها بتحميل التحديثات الجديدة في أقرب وقت على أجهزتها المختلفة، حيث يستهدف التحديث iOS 16.5.1، إصلاح ثغرات أمنية يجري استغلالها بشكل نشط.

ووفرت آبل تحديثات iPadOS 16.5.1 لأجهزة آيباد، و macOS 13.4.1 لحواسيب ماك، و watchOS 9.5.2 لساعاتها الذكية.

وذكرت أبل إن التحديثات الجديدة تسد ثغرتين اعتمد عليهما المخترقون من أجل مهاجمة أنظمة التشغيل المثبتة على أجهزة آبل، وفقا لتقارير خاصة بالشؤون التقنية.

ووفقا لشركة أبل، جرى استغلال الثغرة بشكل نشط ضد الإصدارات المختلفة لنظام iOS التي صدرت قبل تحديث iOS 15.7، أما هواتف آيفون العاملة بتحديث iOS 16 فهي محصنة ضد هذه الثغرة.

وأوضحت الشركة الأمريكية، كيفية تنزيل التحديثات الجديدة، من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings > ثم اختيار “عام General” > ثم الضغط على “تحديث النظام Software Update” > والضغط على “تنزيل وتثبيت التحديث Download and Install”، علمًا بأن التحديث الجديد صغير الحجم.