"أبل" تقترب من إطلاق آيفون قابل للطي

شفق نيوز- متابعة

سرب باحث تقني يُعرف باسم M1Astra إشارات مخفية داخل النسخة التجريبية للمطورين من نظام iOS 27 تشير إلى دعم أجهزة قابلة للطي للمرة الأولى، وبهذا قد يكون هاتف "أبل" القابل للطي أقرب إلى الإطلاق مما كان متوقعاً.

وتعزز هذه الاكتشافات التكهنات المتزايدة حول إمكانية كشف "أبل" عن أول هاتف آيفون قابل للطي خلال حدثها السنوي المرتقب في أيلول/ سبتمبر المقبل، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".

وتشير هذه المصطلحات إلى أن النظام قادر على التعرف على حالة طي الجهاز، وقياس زاوية فتحه بدقة، بالإضافة إلى تحديد عدد الشاشات النشطة المستخدمة في الجهاز.

ويرى مراقبون أن هذه الوظائف تمثل مؤشرات واضحة على استعداد النظام لدعم أجهزة ذات تصميم قابل للطي، وهو ما يتوافق مع الشائعات المستمرة منذ سنوات حول تطوير "أبل" لهذا النوع من الهواتف.

وفي حال إطلاق الهاتف هذا العام، ستكون هذه أول محاولة رسمية من "أبل" لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، وهو القطاع الذي تقوده حالياً شركات مثل "سامسونغ" و"هواوي" منذ أكثر من خمس سنوات.

لكن دخول "أبل" المتأخر قد يكون مقصوداً، إذ اعتادت الشركة الانتظار حتى تنضج التقنيات الجديدة قبل تقديم نسختها الخاصة منها، كما حدث سابقاً مع الساعات الذكية والأجهزة اللوحية.

وأحد أبرز التحديات التي تواجه الهواتف القابلة للطي يتمثل في السماكة المرتفعة عند إغلاق الجهاز، وهي نقطة أثارت انتقادات عديدة للأجيال الأولى من هذه الفئة، غير أن "أبل" أظهرت خلال السنوات الأخيرة قدرة كبيرة على تقليص حجم أجهزتها دون التضحية بالأداء أو عمر البطارية.

وكانت الشركة قد كشفت العام الماضي عن هاتف آيفون إير فائق النحافة، الذي يبلغ سمكه نحو 5.6 مليمترات فقط.

وبحساب بسيط، فإن دمج شاشتين بمواصفات مماثلة داخل جهاز قابل للطي سيؤدي إلى سماكة تقارب 11.2 مليمترات عند الإغلاق، وهو رقم يجعل الهاتف المحتمل أنحف من معظم الأجهزة القابلة للطي الموجودة حالياً في السوق، باستثناء أحدث إصدارات Samsung Galaxy Z Fold7.

هل نراه في أيلول؟

رغم عدم وجود أي تأكيد رسمي من "أبل" حتى الآن، فإن ظهور هذه المؤشرات داخل iOS 27 يضيف وزناً جديداً للتقارير التي تحدثت خلال الأشهر الماضية عن اقتراب الشركة من إنهاء تطوير أول هاتف آيفون قابل للطي.

وإذا صحت هذه التسريبات، فقد يشهد حدث "أبل" المقبل في أيلول/ سبتمبر واحدة من أهم الإعلانات في تاريخ الآيفون منذ إطلاق أول نسخة من الهاتف قبل ما يقرب من عقدين، مع دخول الشركة رسمياً سباق الأجهزة القابلة للطي الذي يشهد نمواً متسارعاً عالمياً.