أبل تعمل على نسخ جديدة من نظاراتها الذكية: إحداهن رخيصة وأخرى بلا شاشة

شفق نيوز/ تعمل أبل حالياً على تطوير 3 نماذج جديدة من نظارتها الذكية "أبل فيجن برو- Apple Vision Pro"، إحداهما ستكون الجيل الثاني من النظارة الرائدة، إلى جانب إصدار أقل تكلفة، بالإضافة إلى نسخة جديدة كلياً تعتمد على تقنيات الواقع المعزز، بحيث تكون أشبه بنظارة طبيعية لا تحتاج إلى شاشات.

وكشفت الشركة الأميركية عن أول جيل من نظارتها الذكية Apple Vision Pro في مؤتمرها للمطورين WWDC2023 العام الماضي، وعلى الرغم من تحمُّس عشاق أبل لهذا المنتج، إلا أنه لم يشهد عمليات شراء كبيرة عند وصوله للأسواق في فبراير من العام الجاري، وكان ذلك متوقعاً بسبب السعر المرتفع والذي يقدّر بـ3499 دولاراً.

ورغم التراجع في المبيعات، ما زالت الشركة تعمل وفق خطتها المُعدّة سلفاً، بشأن الاستمرار في تطوير نماذج جديدة من النظارة، حسبما ذكرت "بلومبرغ".

ويأتي في مقدمة هذه الخطة، إطلاق إصدار أقل تكلفة من نظارة Apple Vision Pro، والذي قد يكون متاحاً في وقت مبكر من العام المقبل.

ويرى محرر "بلومبرغ" التقني مارك جورمان، أن النظارة المتوقعة في حال جاء تسعيرها أقل من 1500 دولار، ستكون بمثابة محرك رئيسي لدفع عجلة مبيعات نظارات أبل، وسيضعها في منافسة قوية مع العديد من النظارات الذكية الموجودة في الأسواق، مثل نظارة ميتا Quest 3 التي وصلت العام الماضي بسعر يبدأ من 499 دولاراً.

وأشار جورمان إلى أن أبل تواصل العمل على تطوير الجيل التالي من نظارتها Vision Pro، رغم أن موعد الإصدار لا يزال غير واضح، كذلك لم يكشف التقرير عن استراتيجية الشركة لتطوير التقنيات والتصميم المستخدم في الإصدار الثاني للنظارة لخفض تكلفة تصنيعها، وبالتالي خفض تسعيرها.

إصدار نظارة ثورية

إلى جانب إصداريّ Apple Vision Pro، فإن مجموعة Vision داخل أبل تعمل على نظارة ذكية بدون شاشات، مشابهة لنظارات "راي بان" التي تقدمها شركة ميتا.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يؤكد فيها جورمان أن مصنّعة هواتف آيفون تضع ضمن خططها المستقبلية تطوير نظارة ذكية بهيئة طبيعية، دون الحاجة إلى تصميم معقد أو يعتمد على شاشات، مشيراً في فبراير الماضي إلى أن "فكرة إنتاج نظارات واقع معزز حقيقية قد تم تأجيلها بسبب التحديات التقنية"، ما يعني أن رؤية منتج Apple Glass قد يتأخر لبعض الوقت.

جدير بالذكر أن "ميتا" قطعت شوطاً كبيراً مع نظارات "راي بان ميتا" Ray-Ban Meta في سوق النظارات الذكية ذات الواقع المعزز، فهي تتيح التقاط الصور والفيديوهات بسهولة أثناء التنقل، كما يمكن استخدامها كمساعد صوتي عبر تضمين مساعد ميتا الذكي Meta AI، والذي يتيح الإجابة عن أسئلة المستخدم حول ما يراه أمامه.

كما أنها خفيفة الوزن، ويبدأ سعرها 329 دولاراً، بل ووصل اهتمام "ميتا" إلى حد التنافس مع جوجل حول السيطرة على الشركة المالكة لـ"راي بان".