أبل تعلن عن الجيل الثالث من AirPods وتطلق ماك بوك برو

شفق نيوز/ أعلنت شركة أبل عن الجيل الثالث من سماعاتها اللاسلكية AirPods، وهو أحدث جيل من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية لدى الشركة التي تحظى بشعبية كبيرة، وتتميز بالصوت المكاني. كما أطلقت الشركة ماك بوك برو بقياسي 14 و16 إنشا.

وبسعر 179 دولارا، يتوفر الجيل الثالث من AirPods للطلب المسبق اليوم ويطرح للبيع الأسبوع المقبل في 26 أكتوبر.

ومع تصميم جديد يمزج بين جوانب AirPods و AirPods Pro السابقة، تحتفظ AirPods من الجيل الثالث ببلاستيك صلب مع مقاس واحد يناسب أكثر الأذن.

ولكن الشكل يشهد تغيرًا كبيرًا لأول مرة منذ عام 2016، إذ تتمتع سماعات الأذن الجديدة بسيقان أقصر بكثير من ذي قبل. كما أن السماعات مقاومة الآن للماء والعرق مع تصنيف IPX4 لكل من سماعات الأذن وحافظة الشحن.

وتم تمديد عمر البطارية إلى 6 ساعات من الاستماع المتواصل وما يصل إلى أربع ساعات من وقت التحدث. وتوفر خمس دقائق من الشحن نحو ساعة من عمر البطارية.

ومع الحافظة، تحصل على إجمالي 30 ساعة من وقت الاستماع. وتتميز بمستشعر قوة للتحكم السهل في الموسيقى والمكالمات الهاتفية. وأصبحت AirPods الآن أيضًا جزءًا من نظام MagSafe البيئي للشحن اللاسلكي.

وتحتوي أجهزة AirPods الجديدة من الجيل الثالث على برنامج تشغيل مخصص معاد تصميمه ومعادل تكيفي Adaptive EQ يعمل تلقائيًا على ضبط إخراج الصوت وتحسينه من خلال الجمع بين قوة شريحة H1 والنظام الصوتي المصمم من قبل الشركة.

ويضبط الميكروفون المواجه للداخل للصوت، ومن ثم Adaptive EQ، المدعوم من الصوت الحسابي، الترددات المنخفضة والمتوسطة لحساب ما قد يتم فقده بسبب الاختلافات في الملاءمة.

وتركز الشركة بشكل كبير على الصوت المكاني وتمزج موسيقى Dolby Atmos مع أجهزة AirPods الجديدة. وتدعم نفس إمكانيات التتبع الديناميكي للرأس مثل AirPods Pro و AirPods Max.

وتم إصدار AirPods الأصلية في عام 2016 وتبعها الجيل الثاني الذي أضاف الشحن اللاسلكي وتحسينات أخرى متواضعة. ووصلت AirPods Pro في عام 2019 بملاءمة تقليدية داخل الأذن مع أطراف أذن من السيليكون.

وفي العام الماضي، وسعت أبل خط AirPods لتغطية سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن لأول مرة مع إطلاق AirPods Max بسعر 549 دولارا.

وكان هناك الكثير من الضغط بالنسبة لأحدث أجهزة AirPods للحفاظ على الشعبية الهائلة لأجيال السابقة. وتحظى سماعات الأذن بشعبية بسبب سهولة استخدامها وتكاملها السلس مع نظام الشركة للأجهزة، بما في ذلك آيفون وآيباد وماك و Apple Watch و Apple TV.

ولكن أبل تواجه منافسة قوية خاصة عند نقاط السعر المنخفضة. وبصرف النظر عن أحدث البدائل من سامسونغ وسوني وأمازون و Jabra وغيرها، سعى الوافدون الجدد مثل Nothing إلى تمييز أنفسهم من حيث التصميم والقيمة بأسعار تبدأ من 99 دولارا تقريبًا.

قال جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في الشركة: غيرت AirPods سماعات الرأس اللاسلكية بتصميمها المبتكر وصوتها المذهل وتجربتها السحرية. نحن متحمسون لتقديم الجيل التالي من AirPods، الذي يتميز بصوت لا مثيل له من خلال Adaptive EQ والصوت المكاني مع تتبع ديناميكي للرأس، إلى جانب التفاعل السلس بين أجهزة أبل، مما يجعل السماعات الأكثر مبيعًا في العالم أفضل.

ويعتمد الجيل الثالث من AirPods على جودة الصوت التي تشتهر بها AirPods، بدءًا من برنامج التشغيل المخصص ومضخم النطاق الديناميكي العالي الذين ينتجا معًا صوتًا قويًا بترددات عالية ونقية.

ويتم تغطية الميكروفون بشبكة صوتية للمساعدة في تقليل صوت الرياح، بحيث يظهر صوت السماعة بوضوح في المكالمات.

وتتميز AirPods أيضًا بـ AAC-ELD، وهو برنامج ترميز فائق للكلام يوفر جودة صوت عالية الدقة بالكامل، مما يوفر اتصالًا واضحًا وطبيعيًا لمكالمات فيس تايم.

وباستخدام خوارزميات الصوت المكاني المتقدمة، ومن خلال تطبيق مرشحات الصوت الاتجاهية لضبط الترددات التي تتلقاها كل أذن، يمكن لأجهزة AirPods الجديدة وضع الصوت في جميع أنحاء المستخدم.

وتسمح مشاركة الصوت للمستمعين بمشاركة بث الصوت بين مجموعتين من AirPods أو AirPods Pro أو AirPods Max، أثناء استخدام آيفون أو آيباد أو آيبود تاتش أو Apple TV.

ويميز مستشعر جديد لاكتشاف الجلد بدقة ما إذا كانت AirPods في الأذن ويوقف التشغيل مؤقتًا عند إزالتها.

وللمساعدة في وضوح الصوت، تحجب الميكروفونات ذات التكوين الشعاعي الضوضاء المحيطة وتركز على صوت المستخدم. بينما يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بتجربة دون استخدام اليدين بمجرد قول Hey Siri للطلبات.

كما أعلنت شركة أبل عن جهاز ماك بوك برو الجديد بقياس 16 إنشًا، واعدة بتحديث كل من التصميم والأداء. وتتوفر النماذج الجديدة باللون الفضي والرمادي الفلكي الأسبوع المقبل، وذلك بسعر يبدأ من 2499 دولارا.

ويعتبر جهاز ماك بوك برو الجديد بقياس 16 إنشًا قابل للتهيئة مع M1 Pro و M1 Max، معالجات الشركة الجديدة ذات العشرة أنوية مع 8 نوى عالية الأداء و2 من النوى العالية الكفاءة.

ويحتوي M1 Max على ضعف نوى وحدة معالجة الرسومات الخاصة بـ M1 Pro (32 لصالح M1 Max إلى 16 لصالح M1 Pro) ومضاعفة عرض النطاق الترددي للذاكرة، بالإضافة إلى 64 جيجابايت من الذاكرة الموحدة (يحتوي M1 Pro على 32 جيجابايت).

وتلقى الهيكل أيضًا إعادة تصميم حديثة. ويبلغ وزن الجهاز 2.1 كيلوغرام مع سماكة 16.8 ميليمتر، وشاشته 16.2 إنش.

وتم استبدال Touch Bar بمفاتيح فعلية، ويوجد منفذ HDMI على الجانب الأيمن بالإضافة إلى منفذ Thunderbolt 4 وفتحة SD، مع مقبس سماعة الرأس ومنفذين Thunderbolt 4 على اليسار.

وأيضا أعادت الشركة تصميم جهاز ماك بوك برو، الذي يتضمن الآن شاشة بحجم 14 إنشًا، وشرائح M1 Pro و Max الجديدة من الشركة، ونتوء، ومجموعة واسعة من المنافذ بالإضافة إلى منافذ Thunderbolt القياسية.

ويبدأ السعر من 1999 دولارا، ويمكن طلبه الاثنين. ويعيد هذا الحاسب منفذ HDMI وقارئ بطاقة SD، ويضيف موصل MagSafe 3 للشحن (بالرغم من أنه يمكنك أيضًا شحنه باستخدام منافذ Thunderbolt).

ويحتوي الجهاز على شاشة ProMotion MiniLED بقياس 14.2 إنش وبمعدل تحديث 120 هرتز، التي تحمل علامة الشركة التجارية Liquid Retina Pro XDR.

ويتميز الجهاز بحافات أكثر نحافة من الجيل السابق. كما يشتمل أيضًا على نتوء يتضمن كاميرا الويب بدقة 1080 بكسل ولكن دون ميزة FaceID.

ومن حيث الدقة، يعمل النموذج بقياس 14 إنشًا بدقة 3024×1964 بكسل. ويمكن تشغيله عند 1000 شمعة سطوع مستدام و 1600 شمعة سطوع ذروة.

ويمكنك تهيئة جهاز ماك بوك برو الجديد بقياس 14 إنشًا بشرائح M1 Pro أو M1 Max الجديدة. ويحتوي كلاهما على 10 نوى لوحدة المعالجة المركزية.

ويمكن أن يحتوي جهاز M1 Pro على 14 أو 16 نواة لوحدة معالجة الرسومات، بينما يحتوي جهاز M1 Max على 24 و 32 نواة لوحدة معالجة الرسومات.

ويأتي جهاز MacBook Pro الجديد مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت. ويمكنك الترقية إلى 32 جيجابايت باستخدام M1 Pro، أو 64 جيجابايت مع M1 Max.

وبالإضافة إلى جميع المنافذ الجديدة، يضيف MacBook Pro منفذ Thunderbolt ثالث مقارنةً بنظيره بقياس 13 إنشًا.

وأصبحت منافذ Thunderbolt الآن Thunderbolt 4، وهي ترقية من منافذ Thunderbolt 3 في النماذج السابقة.

وكشفت شركة أبل خلال حدث Unleashed أن الإصدار التالي من نظامها التشغيلي لأجهزة الحواسيب المسمى macOS Monterey يبدأ طرحه كتحديث يوم الاثنين 25 أكتوبر.

ويتضمن النظام التشغيلي الجديد العديد من التحسينات بالنسبة لفيس تايم، بما في ذلك دعم الصوت المكاني.

كما يوفر ميزات أخرى مثيرة مثل القدرة على استخدام SharePlay للاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائك.

بينما تمثل Universal Control أحد أكبر التغييرات. وتتيح للمستخدمين التنقل بسهولة بين جهاز ماك وآيباد.

كما تتيح الميزة نقل الملفات بسلاسة بين الأجهزة المتعددة والكتابة عبر جهاز آيباد من لوحة مفاتيح ماك بوك.