آبل تعزز حماية مستخدمي أيفون بميزة جديدة

شفق نيوز- متابعة

تستعد آبل لإطلاق طبقة حماية جديدة ضد عمليات الاحتيال الإلكتروني مع نظام iOS 27، عبر ميزة تحمل اسم Trust Insights، والتي تهدف إلى رصد مؤشرات التعرض للخداع أثناء المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني، ثم تنبيه المستخدم قبل تنفيذ أي إجراء قد يعرّضه للخسارة.

وتعتمد الميزة على تحليل أنماط الاستخدام والسلوك في الوقت الفعلي، مثل سرعة الاستجابة أو التغيرات غير المعتادة في طريقة التفاعل مع الجهاز، للكشف عن احتمالية تعرض المستخدم لضغوط أو محاولات خداع تدفعه إلى إرسال أموال أو مشاركة بيانات حساسة.

وأوضحت آبل خلال مؤتمر المطورين WWDC 2026 أن نظام Trust Insights يعمل بالكامل على الجهاز، دون الاطلاع على محتوى المكالمات أو الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني، وبدلاً من ذلك، يحلل مؤشرات سلوكية فقط، ثم يحذف البيانات المستخدمة فور انتهاء عملية التقييم.

وفي حال رصد مستوى متوسط أو مرتفع من خطر الاحتيال، يمكن للتطبيقات المتوافقة اتخاذ إجراءات وقائية، مثل عرض تحذير للمستخدم قبل إتمام عملية الدفع، أو فرض فترة انتظار قصيرة، أو طلب خطوة تحقق إضافية قبل تنفيذ العملية.

وأكدت الشركة، أن ما يُرسل إلى خوادمها يقتصر على قيمة تحليلية واحدة تُستخدم لمقارنتها بالنشاط المعتاد لحساب المستخدم، بهدف تعزيز دقة اكتشاف السلوك غير الطبيعي مع الحفاظ على الخصوصية.

وستغطي خدمة Trust Insights خمس فئات رئيسية من الأنشطة، تشمل إجراء المدفوعات المالية، وتعديل بيانات الحسابات، وتنفيذ العمليات الحساسة أو كثيفة الموارد، وإرسال الرسائل أو النماذج أو المستندات الموقعة، إضافة إلى فئة خامسة مخصصة للحالات الأخرى التي لا تندرج ضمن التصنيفات السابقة.

كما ستتيح آبل للمستخدم إمكانية تعطيل الميزة من خلال الإعدادات، لكنها أضافت فترة انتظار قبل تنفيذ هذا القرار، لمنع المحتالين من إجبار الضحية على إيقاف الحماية أثناء المكالمة أو المحادثة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز وسائل مكافحة الاحتيال على هواتف آيفون، لتوفر حماية مشابهة لما تقدمه هواتف Google Pixel، التي تمتلك بالفعل تقنيات لاكتشاف المكالمات والرسائل المشبوهة محليًا على الجهاز، ما يمنح مستخدمي iPhone طبقة إضافية من الأمان عند التعامل مع محاولات الاحتيال المتزايدة.