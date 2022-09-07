أبل تطلق منتجاتها لـ2022.. تعرف على مميزات آيفون 14 وapple watch 8

شفق نيوز/ كشفت آبل النقاب رسميا خلال مؤتمرها Far Out الذي ينعقد حاليا عن جهازي آيفون 14 و آيفون 14 بلس كما أشارت التسريبات السابقة، وآيفون 14 بلس سيحل محل آيفون ميني الذي كانت مبيعاته ضعيفة لذا تخلت الشركة عنه.

والملاحظ أن جهازي آيفون 14 و آيفون 14 بلس احتفظا بنفس تصميم الإصدار السابق آيفون 13 بما في ذلك النوتش الخاص بالكاميرا الأمامية ومستشعر Face ID.

بالطبع هذا يتماشى مع الشائعات والتسريبات التي أشارت إلى أن آيفون 14 وبلس لن يكون لهما الكثير من التحسينات والترقيةات بعكس الفئة برو. ويأتي آيفون 14 بشاشة مقاس 6.1 بوصة بينما يمتلك آيفون 14 بلس شاشة أكبر بحجم 6.7 بوصة.

وتزعم آبل أن طراز بلس سيوفر أفضل عمر للبطارية مقارنة بآي آيفون آخر.

ووفقا لآبل، سوف يعمل كلا من آيفون 14 و آيفون 14 بلس بمعالج A15 الموجود في سلسلة آيفون 13.

كما أطلقت شركة "أبل"، ساعات "apple watch series 8"، بميزات جديدة وتصميمات مختلفة، حيث تتمتع بشاشة أكبر من الإصدار السابق، وتحسينات عدة تتعلق بالسلامة الصحية عموماً وللمرأة بشكل خاص، إلى جانب مستشعر لقياس درجة حرارة الجسم.

وتملك ساعة أبل الجديدة ميزة التعرف على حوادث السيارات في حال وقوعها، إذ تبعث تنبيهاً إلى الجهات المختصة.

كما تم الإعلان أن الساعة الجديدة ستكون متاحة للطلب المسبق من الأربعاء، على أن يتم استلامها في 16 سبتمبر الجاري، بسعر أولي يقدر بـ799 دولار.

وأعلنت الشركة ايضا في مؤتمرها السنوي عن الجيل الجديد من سماعات Air Pods Pro.

الجيل الجديد من سماعات إير بودز مزود برقائق H2 المتطورة، السماعة تطرح بنظام متطور للبث الصوتي باسم "الصوت المكاني الشخصي".

السماعة بجيلها الجديد مزودة الآن بنظام عزل للضوضاء بفاعلية مضاعفة، قادرة على عزل أكثر الأصوات صخبا.

سماعة Air Pods Pro الجديدة مزودة بنظام لمس للتحكم في تشغيل وإيقاف الموسيقى، وتلقي المكالمات، السماعات تطرح ببطاريات أطول عمرا تمتد إلى 6 ساعات على شحنة واحدة، وخزينة شحن بمعدل تخزين شحن حتى 30 ساعة.