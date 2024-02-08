"أبل" تطلق نموذجاً جديداً لتحرير الصور بأوامر نصيّة

شفق نيوز/ أضافت شركة "أبل" للتكنولوجيا نموذجاً جديداً يعتمد الذكاء الاصطناعي في تحرير وتعديل الصور، يغني المستخدمين عن الحاجة إلأى المشاركة في دورت تعليمية لتعلم مهارات تحرير الصور.

ويُدعى هذا النموذج "MGIE"، وهو يعتمد على تقنية متعددة الإمكانيات تُمكّنه من فهم النصوص والصور. ويرسل المستخدم أوامر نصية تصف التعديلات المرغوبة، ومن ثم يترجم النموذج هذه الأوامر إلى أوامر احترافية تنطوي على التعديلات المطلوبة.

وعلى سبيل المثال، يُمكن للمستخدم أن يرغب في تغيير لون السماء في إحدى الصور إلى لون أزرق زاهٍ. يكتب المستخدم أمراً نصياً يصف ما يريد، مثل "make the sky more blue". بعد ذلك، يقوم النموذج MGIE بتحويل هذا الأمر إلى تعليمات دقيقة.

وتم تطوير النموذج الذكي الجديد من قبل "أبل" بالتعاون مع باحثين من جامعة كاليفورنيا، ويُقدم تشكيلة واسعة من التعديلات على الصور، بدءاً من التعديلات البسيطة التي تستجيب للأوامر التعبيرية، مثل تلك المذكورة في المثال السابق، وحتى التعديلات المتقدمة التي تقدمها برامج تحرير الصور مثل فوتوشوب.

ويمكن للنموذج MGIE قص الصور، تغيير أبعادها، تغيير درجة إضاءتها، وإضافة مؤثرات بصرية إليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تعديل أو إزالة الخلفيات، وإضافة أو حذف العناصر في الصور، ودمج صور متعددة معاً.

كما يمكن للنموذج أيضاً تغيير العوامل الأساسية للصورة مثل تشبع الألوان وإضاءتها وتباين الألوان، وتطبيق أساليب مختلفة للصور مثل تحويلها إلى رسوم أو صور ملونة أو كاريكاتير.

وأخيراً، يمكن للنموذج الجديد من أبل تحرير عناصر محددة داخل الصور، مثل الشعر والوجوه والملابس والإكسسوارات، بتغيير أحجامها وألوانها وتصميمها وخاماتها، كما يمكنه إضافة تعديلات محلية مباشرة عليها.

وبرزت "أبل" في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي خلال النصف الثاني من العام الماضي، إذ قدمت أبحاثاً تتعلق بنماذج الذكاء الاصطناعي التي تسهل تحرير وإنتاج الصور والنصوص بدقة عالية، بالإضافة إلى إنشاء شخصيات رقمية ثلاثية الأبعاد بدقة عالية من مقاطع الفيديو بزاوية واحدة.

كما قامت بأبحاث حول تقنيات تمكن تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي فائقة الإمكانيات محلياً على هواتف "آيفون"، دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وفي إعلانه خلال مؤتمر الكشف عن نتائج الربع الأخير من العام الماضي، أعلن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، عن نية الشركة تقديم ميزات الذكاء الاصطناعي إلى جمهورها بحلول نهاية هذا العام، مما يشير إلى الربع الأخير من عام 2024، والذي يعتبر موعد إطلاق الهواتف الجديدة من سلسلة "آيفون".