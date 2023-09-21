آبل تطلق نظاماً جديداً بوظائف مميزة

شفق نيوز/ أعلنت شركة "آبل" للتكنولوجيا، يوم الخميس، عن نظام تشغيل "iOS 17" الجديد، الذي يتميز بتوفير وظائف جديدة ومتعددة، وإمكانية استخدامه بطرق مختلفة مع مراعاة الوضع الليلي في شاشة الجهاز.

وتتيح هذه الوظيفة إمكانية استعمال "آيفون" أثناء عملية الشحن، أو عندما يكون موضوعا على المكتب، أو الطاولة بجانب السرير، أو طاولة المطبخ، إذ تتيح ميزة العرض على كامل الشاشة إمكانية قراءة المعلومات من بعيد وبنظرة واحدة، وفقاً لموقع "الجزيرة نت".

كما يعمل الوضع الليلي على زيادة نسبة الضوء تلقائياً في الشاشة، حتى تكون القراءة مريحة في الظلام، وفي ظروف الإضاءة السيئة.

وأعلنت "آبل" عن المزيد من الوظائف الأخرى المتعلقة بإجراء المكالمات الهاتفية، والتعامل مع الرسائل أو دردشة الفيديو في الإصدار الجديد من نظام تشغيل هاتف آيفون؛ ومن أبرزها:

ملصق جهة الاتصال: يمكن للمستخدم إنشاء خلفية صورة لنفسه بحيث تُعرض لجهات الاتصال عندما يتم التواصل معهم هاتفيا.

البريد الصوتي المباشر: إذا ترك أحد الأشخاص رسالة صوتية، فإنه يمكن تحويلها إلى رسالة نصية عن طريق وظيفة النسخ في الوقت الفعلي.

الرد الآلي على خدمة فيس تايم: إذا كان المستخدم غير متاح للرد على رسائل "فيس تايم"، فيمكنه ترك رسالة صوتية، أو رسالة مرئية، ومن ضمن الوظائف الجديدة هنا -أيضا-: إمكانية نقل صورة كاميرا فيس تايم إلى التلفاز بواسطة تلفاز آبل.

قراءة الرسائل الصوتية: يمكن نسخ الرسائل الصوتية تلقائيا، بحيث يمكن قراءتها على الفور حسب الحاجة، ولا يقتصر الأمر على سماعها في وقت لاحق.

مرافقة الطريق: تخبر هذه الوظيفة الأصدقاء أو العائلة عند وصول المستخدم إلى مكان حُدّد مسبقا، أو عندما يعلق المستخدم في الطريق، أو يتعذر عليه الوصول إلى المكان المحدد.

وظيفة "نيم دروب": تتيح هذه الوظيفة إمكانية مشاركة معلومات جهات الاتصال وملصقاتهم لاسلكيا، عن طريق ميزة "إير دروب"، وذلك من خلال وضع هواتف "آيفون" بجانب بعضها بعضا.

ومن المقرر مشاركة المحتويات، أو الاستماع إلى الموسيقى، أو مشاهدة الأفلام، أو تشغيل الألعاب عن طريق الإنترنت خلال العام الجاري، حتى عند مغادرة المستخدمين لنطاق تغطية "إير دروب".

ملفات تعريف سفاري: تتيح هذه الوظيفة للمستخدم إمكانية تصفح الإنترنت بشكل منفصل، سواء كان للعمل أو الأمور الخاصة، بحيث يتضمن كل نطاق سجلا منفصلا، وملفات تعريف ارتباط منفصلة، وأدوات إضافية ومجموعات من علامات التبويب والمفضلات خاصة بكل نطاق.

مشاركة كلمات المرور: يشتمل نظام التشغيل الجديد لهاتف "آيفون" على وظيفة جديدة وسهلة وآمنة، لمشاركة كلمات المرور ومفاتيح المرور مع جهات الاتصال الموثوق بها، عن طريق سلسلة المفاتيح "آي كلاود" المشفرة.

خرائط دون إنترنت: يتيح نظام التشغيل "iOS 17" الجديد للمستخدم إمكانية تنزيل مناطق الخرائط لتُستعمل دون الحاجة إلى اتصال الإنترنت، بما في ذلك الإرشادات خطوة بخطوة.

وأعلنت "آبل" عن توافر نظام التشغيل "iOS 17" الجديد لجميع هواتف "آيفون" بدءا من الجيل "إكس إس" 2018، وإذا لم يظهر إشعار تنزيل التحديث الجديد، فعندئذ يمكن توصيل هاتف آيفون بالشاحن، وتفعيل شبكة واي فاي، والنقر على بنود القائمة، ثم الذهاب إلى الإعدادات، وبعدها اختيار "عام"، ثم الضغط على "تحديث البرامج"، ثم النقر على بند "تنزيل وتثبيت" الموجود في القائمة.