آبل تطلق مساعدًا منزليًا ذكيًا ينافس أجهزة جوجل

شفق نيوز/ كشفت مواقع مهتمة بشؤون التقنية، أن آبل تطور مساعدا منزليا ذكيا متعدد الاستخدامات، سيكون منافسا لأجهزة جوجل.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الجهاز الجديد سيجمع قدرات أجهزة iPad و Apple TV و HomePod، وأطلق عليه الاسم الرمزي " J490".

وسيزود الجهاز بشاشة لمسية مربعة الشكل، أي لن يكون شبيها بحواسب iPad، كما ستثبت الشاشة على محور يمكنها من الدوران باتجاهات مختلفة، وسيحصل المساعد الذكي أيضا على مكبرات لعرض الأصوات والموسيقى وعلى مايكروفونات تمكن المستخدم من التحكم به عبر الأوامر الصوتية.

ومن المفترض أن يعمل "J490" بمعالجات A18، وأن يحصل على تقنيات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence التي ستوفرها آبل في العديد من أجهزتها الذكية، كما سيحصل على كاميرات لإجراء مكالمات الفيديو عبر FaceTime والعديد من التطبيقات الأخرى، وسيمكنه الاتصال مع العديد من إلكترونيات المنازل الذكية ليصبح أداة مركزية للتحكم بتلك الإلكترونيات.

وسيستخدم هذا الجهاز أيضا لعرض القنوات التلفزيونية ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التي توفرها خدمات Apple TV، كما يمكن استعماله كحاسب لوحي لتصفح الإنترنت.

المصدر: 3dnews - RT