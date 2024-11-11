"أبل" تطلق أجهزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ أطلقت شركة أبل نسخة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من إصدارها الجديد لنظام التشغيل "أي.أو.إس 18.2" للأجهزة الذكية.

ووفق تقارير إعلامية، تم تزويد هذه النسخة بمجموعة جديدة من خصائص الذكاء الاصطناعي، منها تطبيق إنشاء الرموز التعبيرية بالذكاء الاصطناعي "جينموجي"، وتطبيق معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي "إيمج بلاي جراوند"، إلى جانب دمج منصة محادثة الذكاء الاصطناعي "شات جي.بي.تي" مع المساعد الشخصي الذكي "سيري"، ومحرك بحث مرئي يستخدم كاميرا هواتف "آيفون 1".

وتعرف مجموعة خصائص وأدوات الذكاء الاصطناعي في هاتف آيفون، والأجهزة الذكية الأخرى، باسم "أبل إنتليجانس"، واختصارها "أيه.آي" على غرار الاسم المختصر للذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية.

وقالت الشركة إن التقنيات الجديدة ستتيح للمستخدمين نسخة أكثر ذكاء من المساعد الرقمي "سيري"، وكذلك مساعدة في الكتابة ومراجعة النصوص عبر التطبيقات، إلى جانب إمكانية إنشاء الصور، وغيرها من المزايا.

وسيتمكن المطورون المستقلون أيضًا من الاستفادة من ميزات "آبل إنتليجانس" في تطبيقاتهم الخاصة، وهو ما قد يصبح أحد أكثر التطورات إفادة لحزمة "أبل إنتليجانس" إذا اعتمد عليها المطورون بصورة كبيرة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قالت الشركة في مؤتمر لمطوري "أبل"، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ستكون متاحة في البداية لفئات محددة من التطبيقات، منها تطبيقات الكتب ومتصفحات الإنترنت والكاميرات، وقراءة المستندات، وإدارة الملفات والصحف والبريد، والصور والعروض التقديمية، وجداول البيانات، ومعالجة النصوص.