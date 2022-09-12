أبل تطلق تحديث "آي أو أس 16" بميزات جديدة

شفق نيوز/ أصدرت شركة أبل اليوم الاثنين، نظام تشغيل المرتقب "آي أو أس 16"، الذي يتضمن عددا من الميزات مثل شاشة قفل جديدة، وإمكانية تحرير الرسائل النصية بعد إرسالها، ولمسات لوحة مفاتيح جديدة.

وذكرت صحيفة "يو أس أيه توداي" الأمريكية أن التحديث جاهز للتحميل، بدءا من طرازات هواتف أيفون 8 وما تلاها.

أبرز التحديثات، وفقا لصحيفة "ذا فيرج"، هو أنه إذا كنت من مستخدمي تطبيق الرسائل النصية يوميا، فهناك مجموعة متنوعة من التحسينات مع الإصدار الجديد، حيث يمكنك الآن تحرير رسالة لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسالها، ويمكنك حتى التراجع عن أي رسالة حتى دقيقتين بعد إرسالها.

وأضافت أبل أيضا ميزة "وضع علامة كـ"غير مقروءة"، بحيث يمكنك تذكر الرد لاحقا على الرسائل.

وإذا كنت من محبي الرسائل الصوتية، فإن الإصدار الجديد، يضيف القدرة على التقديم السريع أو الترجيع أثناء الاستماع إليها.

كما سيتمكن مستخدمو تطبيق البريد الإلكتروني من إلغاء إرسال بريد إلكتروني سريعا بعد إرساله مباشرة.

أحد أفضل التحسينات في الإصدار الجديد، بحسب الصحيفة، هو اللمس المدمج في لوحة المفاتيح حتى تشعر بالاهتزازات أثناء الكتابة.

وأضافت الصحيفة أنه في "آي أو أس 16" سيتمكن المستخدم من إضافة عناصر وواجهات تطبيقات إلى شاشة القفل، يمكنها أن تعمل كأداة لتقديم الإشعارات.

وأشارت إلى أنه، في طرازات الهاتف الجديد "أيفون 14 برو"، ستظهر هذه الأدوات عند إيقاف تشغيل الجهاز بفضل شاشة جديدة تعمل دائما.

كما يتضمن الإصدار الجديد، تصميما جديدا لتطبيق المنزل (Home) وتحسينات على تطبيق الصحة (Health)، حيث يمكنك الآن إنشاء قائمة لتذكيرك بالأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية التي تتناولها.

ستضيف أبل ميزة أخرى لحماية الأشخاص الذين قد يتم استهدافهم بواسطة برامج تجسس مثل بيغاسوس، حيث يمكن لهؤلاء تفعيل وضع التأمين على حظر مرفقات الرسائل، وتعطيل معاينات الارتباط، وإيقاف تشغيل بعض تقنيات تصفح الويب افتراضيا، وحتى حظر مكالمات "فيس تايم" من الأرقام غير المعروفة.