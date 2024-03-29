آبل تطلق اجهزة "آيباد" جديدة في أيار المقبل

شفق نيوز/ افادت مصادر مطلعة، بأن شركة آبل بصدد إطلاق أجهزة "آيباد" جديدة خلال أيار/ مايو المقبل.

وقالت المصادر لوكالة "بلومبيرغ"الأميركية، إن "الأجهزة الجديدة التي طال انتظارها ستركز على الإصدارات المجددة من (آيباد برو وآيباد أير).

وحسب "بلومبيرغ"، فإن هذه الخطوة تمثل "نهاية لأطول فترة دون نماذج جديدة من أجهزة آيباد"، والتي تم تقديمها لأول مرة من قبل المؤسس المشارك لشركة آبل، ستيف جوبز، عام 2010.

كما مر حوالي 18 شهرا منذ آخر التحديثات، وهو الانقطاع الذي ساهم بالفعل في تباطؤ الطلب على الأجهزة اللوحية، وفق "بلومبيرغ".

وتراهن آبل على أن الطرازات الجديدة، ذات الرقائق الأسرع والملحقات المُجددة، يمكن أن تساعد في تحفيز مبيعات هذه الفئة.

وكانت شركة آبل قد خططت لإصدار أجهزة "آيباد" الجديدة بحلول نهاية اذار/ مارس أو أوائل نيسان/ أبريل، لكن الشركة تعمل على الانتهاء من البرامج الخاصة بالأجهزة.

كما تتطلب الشاشات في أحدث الموديلات، تقنيات تصنيع جديدة ومعقدة، مما ساهم في تأخيرها.

وذكرت "بلومبيرغ" سابقا أن طرازات آيباد برو" ستكون مزودة بشاشات "OLED" جديدة أكثر وضوحا، بينما سيكون "آيباد أير" على شاشة ذات مقاس 12.9 بوصة لأول مرة.

وسيكون سعر "آيباد أير" 599 دولارا، فيما يزيد سعر "أيباد برو" بمقدار 200 دولار إضافية.