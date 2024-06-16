"آبل" تضيف خاصية جديدة لتسجيل المكالمات وتلخيصها

شفق نيوز/ طورت شركة "آبل" للإلكترونيات ميزة جديدة تتعلق بتسجيل المكالمات الهاتفية وتلخصيها، بعد أن كانت تمنع مستخدميها من الوصول إلى تطبيقات تسجيل المكالمات التابعة لجهات خارجية، لكن مع الذكاء الاصطناعي، قررت الشركة أخيراً تقديم هذه الميزة من خلال تشكيلة "آيفون" الخاصة بها.

ويخضع نظام التشغيل "iOS 18" لعملية إصلاح شاملة للتصميم، كما تأتي بعض الميزات الأساسية التي كانت موجودة على نظام التشغيل أندرويد لسنوات مع هذا الإصدار الجديد، بحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي.

وأصبحت شركة "آبل" مستعدة أخيراً لتقديم ميزات تسجيل المكالمات ونسخها وتلخيصها وتحويلها إلى نص لمستخدمي "آيفون" عام 2024.

ويشير هذا التغيير إلى أن أبل متأكدة من كيفية معالجة البيانات، للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

وفي هذا السياق، قدم "تروكولر" أخيراً ميزة تسجيل المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تساعدك أيضاً على تلخيص المكالمات وتحويل الصوت إلى نص.

ومن المرجح أن تكون "Apple Intelligence" في قلب جهود الشركة لتسجيل المكالمات، لكن للأسف تكامل الذكاء الاصطناعي يعني أنه سيتعين عليك الاستثمار في أحدث إصدارات "iPhone 15 Pro"، أو إصدارات "iPhone 16 " القادمة للاستفادة من هذه الميزة.

وتمت معاينة ميزات "iOS 18" في الكلمة الرئيسة لمؤتمر "آبل" لعام WWDC" 2024"، وكان تسجيل المكالمات جزءاً من الميزات التي عرضتها "آبل" خلال الحدث.

وسيكون تسجيل المكالمات مرئياً مع وجود شريط تسجيل فوق صفحة جهة الاتصال عندما تكون في مكالمة.

ومن المحتمل أن يتم عرض النسخة المكتوبة من المكالمة في تطبيق "Notes" بمجرد إنهاء المحادثة.

وسيكون لديك أيضاً خيار تلخيص المكالمة بدلاً من الاطلاع على النص الكامل بناءً على حاجتك.

وستبلغ "آبل" تلقائياً الشخص الموجود على الطرف الآخر بأنه يتم تسجيل المكالمة.

ومثل معظم ميزات الذكاء الاصطناعي من "آبل"، من المرجح أن يتم تشغيل تسجيل المكالمات على "iPhone 15 Pro" أو الإصدارات الأحدث؛ مما يعني أنه إذا كنت تمتلك أجهزة "آيفون" الأقدم، فليس لديك خيار تسجيل المكالمات.

وذكرت "آبل" أيضاً أن النسخ الصوتي للمكالمات سيدعم اللغات الإنجليزية والإسبانية والألمانية والفرنسية واليابانية والصينية والبرتغالية في الوقت الحالي، ومن المتوقع إضافة لغات أخرى في التحديثات المستقبلية.