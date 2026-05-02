أبل تستعد لإطلاق Apple Watch Ultra 4 بتحسينات كبيرة في الصحة والبطارية

شفق نيوز- متابعة

تستعد شركة أبل لإطلاق الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Ultra 4، التي يبدو أنها ستركز بشكل كبير على تحسين دقة تتبع الصحة وتعزيز الأمان البيومتري، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك الطاقة.

وتشير التسريبات إلى أن الجهاز سيحمل تحسينات عملية أكثر من كونه تغييرًا شكليًا.

وتركز أبل في هذا الإصدار على تطوير تقنيات الاستشعار داخل الساعة، مع توقعات بإضافة عدد أكبر من الحساسات مقارنة بالإصدارات السابقة.

ويهدف هذا التطوير إلى تقليل الاعتماد على التقديرات البرمجية والانتقال إلى القياسات الفيزيائية المباشرة، ما يعزز دقة البيانات الصحية.

وتشمل التحسينات المتوقعة مراقبة أكثر ثباتًا لمعدل ضربات القلب حتى أثناء التمارين المكثفة، وتحسين دقة قياس نسبة الأكسجين في الدم، إضافة إلى تحليل أكثر تفصيلًا لمراحل النوم وجودته.

وتجعل هذه المزايا الساعة أقرب إلى جهاز طبي مساعد، بدلاً من كونها مجرد ساعة ذكية.

ومن أبرز الإضافات المتوقعة إدخال تقنية التعرف البيومتري Touch ID، التي قد تُدمج داخل زر الحركة أو التاج الرقمي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل فتح الجهاز وإجراء العمليات الحساسة بطريقة أكثر أمانًا.

ومن الاستخدامات المحتملة لهذه التقنية تأكيد عمليات الدفع عبر Apple Pay، وفتح أجهزة أخرى مرتبطة مثل iPhone أو Mac، إلى جانب حماية البيانات والتطبيقات الحساسة.

ويعكس هذا الدمج بين الأمان وسهولة الاستخدام توجهاً واضحاً نحو جعل الساعة جزءاً أساسياً من النظام البيئي لأجهزة أبل.

كما تعمل أبل على تحسين عمر البطارية من خلال إعادة تصميم نظام الحساسات وتحديث معالج S-series، بهدف زيادة مدة الاستخدام اليومي دون الحاجة إلى زيادة حجم البطارية.

وسيكون هذا التحسين مهماً للمستخدمين الذين يعتمدون على الساعة في تتبع التمارين والنوم والمهام اليومية، إذ من المتوقع أن تقدم أداءً أكثر استقراراً طوال اليوم.

وتعتمد Apple Watch Ultra 4 بشكل أكبر على القياسات المباشرة بدلاً من النماذج البرمجية، ما يوفر بيانات صحية أكثر موثوقية في الوقت الفعلي.

ويعزز هذا التغيير دقة المعلومات التي يحصل عليها المستخدم، سواء أثناء التمارين أو في تحليل النوم.

وتشير التوقعات إلى أن الساعة قد يُعلن عنها خلال حدث أبل الخريفي في أيلول/سبتمبر المقبل، إلى جانب سلسلة هواتف آيفون الجديدة.

ويبدو أن استراتيجية الشركة تركز على تحسين الأداء والوظائف بدلاً من إعادة تصميم كاملة.

وعموماً، تعكس Apple Watch Ultra 4 توجهاً نحو التطوير العملي القائم على الدقة والكفاءة، مع تركيز واضح على الصحة والأمان.

وإذا صحت هذه التسريبات، فقد تمثل هذه النسخة خطوة مهمة في تطور الأجهزة القابلة للارتداء نحو استخدامات أكثر احترافية وواقعية.