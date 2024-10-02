أبل تستعد لإطلاق  هاتفها الجديد iPhone SE منخفض التكلفة

شفق نيوز/ تستعد شركة أبل، التي أطلقت الشهر الماضي الجيل الجديد من هواتفها آيفون 16، للإعلان عن هاتف جديد منخفض التكلفة مطلع العام المقبل إلى جانب أجهزة آيباد مطورة.

وتقترب الشركة من إنتاج iPhone SE محدث - يحمل الاسم الرمزي V59 - والذي سيصبح طرازها الجديد من النسخة الأقل تكلفة، وفقاً لما أفادت "بلومبرغ" نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ونقلت الوكالة عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لأن الخطط غير علنية، إن أبل تهدف أيضاً إلى تصنيع طرازات ولوحات مفاتيح iPad Air جديدة لإطلاقها في نفس الوقت تقريباً.

وسيمثل الإصدار أول تحديث لـ iPhone SE منذ عام 2022، عندما أضافت أبل خاصية الـ 5G للجهاز، ومع أحدث طراز، ستتخلص أبل من زر الصفحة الرئيسية القديم (Home Button)، لتنتقل إلى شاشة تغطي حجم الهاتف بشكل كامل.

وسيساعد تحديث هواتف آيفون SE، أبل على المنافسة في سوق الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، إذ تواجه منافسة شديدة من أجهزة Android - وخاصة في الصين.

ويبلغ سعر الطراز الحالي 429 دولاراً، وهو أقل بمئات الدولارات من iPhone العادي، ولكنه أغلى من أغلب منافسيه.

ومن شأن تحديث SE، والذي يبدو أكثر شبهاً بهواتف "آيفون" من المستوى الأعلى، أن يساعد في جذب المشترين المهتمين ذوي الميزانية المحدودة، واستعادة حصة السوق المفقودة لصالح علامات تجارية مثل Huawei وXiaomi.

ومن المتوقع أن يدعم هاتف SE الجديد Apple Intelligence، وهي مجموعة قادمة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي ستعمل أيضاً مع iPhone 16 والإصدارات المتطورة من iPhone 15 العام الماضي.

وسيشبه الطراز الجديد iPhone 14، كما يشبه إصدار SE الحالي بشكل أكبر iPhone 8، وهو آخر إصدار يتضمن زر الصفحة الرئيسية.

ورفض متحدث باسم شركة Apple ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا التعليق.

وستركز طرازات iPad Air الجديدة - التي تحمل الاسم الرمزي J607 و J637 - على التحسينات الداخلية، كما تستعد أبل أيضاً لإصدار محدث من ملحق Magic Keyboard، والذي يحمل الاسم الرمزي R307 و R308، لكل من الإصدارين مقاس 11 بوصة و 13 بوصة من Air الجديد، وستؤدي هذه التحديثات إلى خفض بعض ميزات لوحة مفاتيح iPad Pro.

وفي وقت سابق من هذا العام، قامت Apple بتحديث مجموعة Air بشريحة M2، وأضافت خيار الشاشة مقاس 13 بوصة، كما سيأتي iPad mini الجديد - المسمى بالرمز J410 - أيضاً، على الأرجح بحلول نهاية عام 2024.

وتم إصدار نسخة محدثة من iPad Pro في نفس وقت iPad Air لهذا العام، لكن هذا الجهاز الأعلى سعراً يتضمن معالج M4 الذي لم يصل بعد إلى طرازات أخرى. وهذا يعني أن التحديث أقل إلحاحاً، نظراً لأن الشريحة متقدمة بالفعل بجيل.

وبالإضافة إلى iPhone SE وأجهزة iPad الجديدة، تعمل Apple أيضاً على تحديث مجموعة أجهزة كمبيوتر Mac الخاصة بها.

وستشمل الطرز المحدثة هذا العام جهاز Mac mini المحدث، بالإضافة إلى أجهزة MacBook Pros وiMacs المحدثة. وستحتوي على معالج M4، وتسلط الضوء على ميزات Apple Intelligence.

ومن المرتقب أن يتم دمج شريحة M4 في MacBook Air وMac Studio وMac Pro عام 2025.

المصدر: الشرق - بلومبرغ