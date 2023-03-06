آبل تستعد لإطلاق سلسلة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية

شفق نيوز/ تستعد Apple لإطلاق مجموعتها الجديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، بما في ذلك كمبيوتر iMac الجديد، وفقا لمحلل التكنولوجيا في بلومبرغ، مايكل جورمان.

ويقول جورمان إن الجيل الجديد من الأجهزة ليس هو الوحيد على قائمة أخبار آبل، إذ إنها أجرت أيضا تغييرات إدارية وفازت في قضايا مهمة.

ويضيف جورمان إن جهاز الكمبيوتر المكتبي الجديد من آبل في مرحلة متقدمة من التطوير تسمى اختبار الكفاءة الهندسية، وتقوم الشركة حاليا بإجراء اختبارات إنتاج أعداد محدودة من الجهاز.

وبمواصفات شكلية تشبه سابقه، سيكون للجهاز الجديد شاشة بقياس 24 بوصة، وألوان مشابهة للنموذج الحالي الذي أطلق قبل عامين.

لكن الجهاز الجديد سيكون أكثر قوة - مع شريحة M-series جديدة لتحل محل M1.

ويقول جورمان إن من المقرر أن تطلق Apple حوالي ثلاثة أجهزة Mac محمولة جديدة بين أواخر الربيع والصيف.

وتستعد الشركة كذلك، وفقا للمحلل، لإصدار تطويرات أنظمة التشغيل iOS 16.4 و iPadOS 16.4 للمطورين. وأضاف الإصدار التجريبي الأول بعض التعديلات على Apple Music و Podcasts وتطبيقات الويب.

ويبدو أن الشركة حصلت أيضا على فوز مهم في مجال مكافحة الاحتكار في أوروبا حيث خفف الاتحاد الأوروبي من نطاق قضية مكافحة الاحتكار ضد آبل، بعد أن اتفق الجانبان على تسويات قد توفر للشركة ملايين الدولارات.