أبل تستعد لمفاجأة منافسيها بـ"آيفون 15"

شفق نيوز / تستعد شركة "أبل" لتزويد الجيل المقبل من هاتفها الذكي آيفون بمعالج يتفوق بشدة على كل الهواتف المنافسة بفضل الاتفاق التفضيلي الذي وقعته مع شركة صناعة الرقائق الإلكترونية التايوانية "تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كوربورشن" (تي إس إم سي).

ويتيح الاتفاق للشركة الأمريكية، الحصول على أحدث وأسرع الرقائق التي تنتجها الشركة التايوانية قبل أي من منافسيها بعام كامل، وفق موقع "ذا إنفورميشن" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ما سبق، يعني أن الهاتف المقبل "آيفون 15" والمتوقع طرحه الشهر المقبل، يمكن أن يحتوي على شريحة أقوى من شرائح أي هواتف تنتجها الشركات المنافسة مثل سامسونغ أو غوغل أو هواوي.

ورغم عدم الكشف عن شروط ولا تفاصيل اتفاق "أبل" و"تي إس إم سي"، فإنه يجعل الشركة التايوانية المورد الوحيد للرقائق لشركة "أبل".

كما أن بسبب طلبيات "أبل" المسبقة والضخمة والحصرية التي تقدمها للشركة التايوانية، فإنها تتحمل فاتورة ظهور أي عيوب في الرقائق الجديدة التي تكون "أبل" أول شركة تستخدمها.

وتأتي هذه الأنباء، بعد سنوات من قطع "أبل" خطوات واسعة نحو الأداء المميز لمنتجاتها، باستخدام المعالج "إم1" الموفر للطاقة في عام 2020، وهو ما ساعدها في الاستغناء عن التعامل مع شركة صناعة الرقائق الأميركية "إنتل" في هذا القطاع الأساسي.