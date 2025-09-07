"أبل" تستعد للكشف عن "iPhone Air" أكبر تغيير في هواتفها

شفق نيوز- متابعة

تعتزم شركة "أبل"، إزاحة الستار عن جيل جديد من هواتفها يوم الثلاثاء المقبل، حيث تشير تقارير إلى إمكانية طرح طراز جديد كليا يحمل اسم "iPhone Air".

وبحسب شبكة "سي أن أن" الأمريكية، فمنذ إطلاق "آيفون X" عام 2017، والذي تخلّى عن زرّ "الهوم" وقدّم تقنية Face ID، لم تشهد هواتف الآيفون تغييرات جذرية كبيرة.

أما "آيفون إير" المرتقب، وفقاً لنفس الشبكة، فيُتوقع أن يقدم نقلة نوعية في التصميم، مع هيكل أنحف وخيارات جديدة تضاف إلى تشكيلة أبل، مشيرة إلى أن "iPhone Air" قد يمثل "أكبر تغيير منذ سنوات".

في المقابل، وتشير تقارير بحثية إلى أن مستخدمي الهواتف لم يعودوا يغيرون هواتفهم إلا عندما يكتشفون ميزة ثورية تستحق ذلك، وهو الأمر الذي يحدث بوتيرة أقل بكثير مقارنة بالسنوات الماضية.

وكانت وكالة "بلومبرغ" أفاد أن "آيفون إير" سيُعلن عنه في حدث هذا العام.

في الوقت الذي تضع فيه شركات مثل سامسونغ وغوغل الذكاء الاصطناعي في قلب تجارب هواتفها الجديد، يبدو أن أبل ستعتمد أكثر على التطورات في التقنيات والتصميم بدلا من مميزات AI في هذه المرحلة، بحسب الشبكة.