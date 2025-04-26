آبل تحذر مستخدمي آيفون: كروم يهدد خصوصيتكم (فيديو)

شفق نيوز/ أصدرت شركة آبل تحذيراً لمستخدمي هواتف آيفون دعتهم فيه إلى التوقف عن استخدام متصفح "غوغل كروم"، محذّرة من أنه يشكل تهديداً مباشراً لخصوصيتهم الرقمية.

وجاء التحذير عبر فيديو توعوي جديد نشرته الشركة دون ذكر اسم غوغل صراحة، لكنه استهدف بوضوح المتصفح الأكثر استخداماً عالمياً.

ويتخذ الفيديو، الذي حمل عنوان "الخصوصية على آيفون: قطيع"، طابع المحاكاة الساخرة لفيلم الرعب الكلاسيكي "الطيور" للمخرج ألفريد هيتشكوك، ليجسد كيف يمكن لأطراف خارجية تتبع نشاط المستخدمين أثناء تصفحهم الإنترنت.

ويرمز العنوان "Flock" إلى تقنية "FLoC" للتتبع الإعلاني التي طورتها غوغل سابقاً، والتي تتيح تخصيص الإعلانات من دون تتبع الأفراد بشكل مباشر، قبل أن تستبدلها بأنظمة أقل حماية للخصوصية.

ويُظهر الفيديو مستخدمين يتعرضون للمضايقة عبر كاميرات مراقبة أثناء استخدامهم الإنترنت، قبل أن تتوقف هذه التتبعات بمجرد انتقالهم لاستخدام متصفح "سفاري" المدمج في أجهزة آيفون.

ويأتي هذا التحذير بعد إعلان غوغل عن تراجعها عن خطط إزالة ملفات تعريف الارتباط "كوكيز" الخاصة بالطرف الثالث من متصفح كروم، رغم تعهدها السابق بالتخلي عنها، وهي التقنية التي تعتبر من ركائز الإعلانات الرقمية وتدر مليارات الدولارات سنوياً عبر تتبع سلوك المستخدمين.

وأكد خبراء أمنيون صحة ادعاءات آبل بشأن تفوق متصفح "سفاري" من حيث حماية الخصوصية. وأشارت إلي هانكوك، الخبيرة في شركة "Private Internet Access"، إلى أن متصفح آبل يوفر حماية أفضل مقارنة بكروم، رغم تفوق الأخير من حيث السرعة والأداء.

وتجدر الإشارة إلى أن ملفات التتبع ليست ضارة بطبيعتها، لكنها قد تتسبب بتسريب بيانات حساسة أو تعريضها للسرقة، مما يجعل مستخدمي آيفون الذين يواصلون استخدام كروم عرضة للتتبع ما لم يعتمدوا التصفح الخفي أو يحذفوا ملفات "الكوكيز" بانتظام يدوياً.