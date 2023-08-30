أبل تحدد موعد حفلها السنوي.. هل تطرح هاتفها الجديد؟

شفق نيوز / قالت شركة أبل، يوم الأربعاء، إن موعد حفلها السنوي سيكون في 12 سبتمبر/أيلول المقبل، بمسرح ستيف جوبز في مقرها "أبل بارك" بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث من المتوقع أن تكشف عن إصدارات جديدة لهواتف iPhone.

وعلى الرغم من أن مجريات المؤتمر الذي يحمل شعار "Wonderlust"، تتمثل في بث مقطع مصور مسبقاً، إلا أن الشركة أرسلت دعوات لعدد من وسائل الإعلام لحضور بث المؤتمر في مقرها، ليتمكنوا من تجربة الأجهزة الجديدة التي سيتم إطلاقها.

وذكر جريج جوسوياك، مدير التسويق بشركة أبل، عبر "X" تويتر سابقاً: "العجب في انتظارنا.. 12 سبتمبر/أيلول".

واستخدم جوسوياك في التغريدة وسم #AppleEvent، بجواره رمز تعبيري بنفس تصميم شعار الشركة باللونين الأزرق والرمادي، اللذان استخدمتهما في شعار مؤتمرها الجديد.

وبحسب تقارير تقنية عدة، ترجّح التوقعات أن هواتف iPhone15 ستشهد العديد من التطورات، مثل تحول تصميم الشاشة لـDynamic Island، وتغيير مادة تصنيع إطار الهواتف من الفولاذ إلى التيتانيوم، وكذلك التخلي عن زر تفعيل الوضع الصامت بزر يحمل اسم Action Button.

ومن المتوقع أيضاً أن تتمتع إصدارات iPhone 15 Pro، وiPhone 15 Pro Max، على المعالج الجديد A17 بتقنية 3 نانومتر المتطورة، بصناعة الشركة التايوانية TSMC، إلى جانب تقنية عالية لـZOOM للكاميرا الخلفية أكبر بـ10 مستويات.

وسيتميز هاتف iPhone 15 Pro Max بشاشة نحيفة سمكها يصل إلى 1.55مم، ليتفوق بذلك على أنحف حواف شاشة حالياً لهاتف Xiaomi 13 بسمك 1.81مم، وفقاً للتقارير.

إلى جانب ذلك، ستحصل الهواتف الأربعة على تحديث لمخرج الشحن ونقل البيانات من نوع Lightening port إلى المخرج الشهير USB-C، مع استخدام أبل لتقنيتها Thunderbolt.