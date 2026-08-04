آبل تحجب "تلغرام" مؤقتاً من متجرها في عدة دول بسبب محتوى مسيء

شفق نيوز- متابعة

حجبت شركة آبل، مؤقتاً، تطبيق "تلغرام" من متجر التطبيقات الخاص بها في عدد من الدول، قبل أن تعيده لاحقاً بعد إزالة محتوى مخالف لإرشاداتها المتعلقة بحماية الأطفال.

ونقل الصحفي في وكالة "بلومبيرغ" مارك غورمان عن آبل، أن التطبيق اختفى من متجر "أب ستور" على أجهزة آيفون وآيباد، فيما بقي متاحاً عبر متجر "ماك أب ستور"، وكذلك على أجهزة أندرويد من خلال متجر "غوغل بلاي".

وأوضحت الشركة أن قرار الحجب جاء بعد رصد محتوى ينتهك سياساتها الصارمة بشأن استغلال الأطفال، مؤكدة أن التطبيق أُعيد إلى المتجر فور قيام مطوريه بحذف المحتوى المخالف وحظر المستخدم المسؤول عنه.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها "تلغرام" إجراءات مماثلة، إذ سبق أن حجبته آبل عالمياً عام 2018 قبل أن تعيده بعد إدخال تعديلات، كما تعرض التطبيق لقيود حكومية في البرازيل عام 2023، ولا يزال محجوباً في الصين إلى جانب تطبيقي "واتساب" و"سيغنال".

وفي الهند، يواجه التطبيق تدقيقاً متزايداً بعد اتهامات بتسريب مواد امتحانية، وهو ما نفته إدارة "تلغرام"، إلا أن السلطات الهندية وصفته أمام محكمة دلهي العليا بأنه تحول إلى "الويب المظلم الجديد" للأنشطة الإلكترونية غير القانونية، ما دفع الحكومة إلى حجبه مؤقتاً.