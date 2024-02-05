"آبل" تتحسس الم الخسائر مع "ارغايل".. حقق 18 مليون دولار من أصل 200

شفق نيوز/ بعد حصولها على جائزة الأوسكار لأفضل لعام 2021، تعرضت شركة "آبل" لأول فشل لها في شباك التذاكر، حيث سجّل فيلم التجسس المثير "أرغايل"، الذي كلّف "استوديوهات آبل" 200 مليون دولار، 18 مليون دولار بمبيعات تذاكر.

ووفقاً لتقديرات شركات التوزيع، فقد تمكّن الفيلم، الذي أخرجه ماثيو فون، من تصدر شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع، لكنه لم يحظ باهتمام كبير من رواد السينما.

وعلى الرغم من أن شركة آبل تعمل في مجال الأفلام الأصلية منذ عام 2019 وفازت بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم لعام 2021 عن فيلم "كودا" لعام 2021، إلا أن الشركة أنتجت مؤخراً مجموعتها الخاصة من الإصدارات ذات الميزانية الكبيرة فقط.

ويمكن اعتبار الفيلمين الأولين من هذه الإصدارات، "كيلرز أوف ذا فلاور موون" لمارتن سكورسيزي، و"نابليون" لريدلي سكوت، ناجحين.

وكان فيلم "كيلرز أوف ذا فلاور موون"، على الرغم من عدم تسجيله إيرادات عالمية كبيرة (156 مليون دولار)، أحد أكثر الأفلام شهرة لعام 2023 وتم ترشيحه لـ10 جوائز أوسكار. من جهته، حقق فيلم "نابوليون" الذي صدر في نوفمبر، 219 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وهو ما ليس كافياً لتحقيق الربح.

لكن كلا الفيلمين رفعا من سمعة شركة "آبل" كموطن لكبار المخرجين وصناعة أفلام مرموقة". لا يمكن قول الشيء نفسه عن فيلم "أرغايل"، وهو فيلم تشويق من بطولة برايس دالاس هوارد وسام روكويل وهنري كافيل.

لاقى الفيلم انتقادات شديدة من النقاد، الذين أعطوه تقييم 35% فقط على موقع "روتين توميتوز". كما لم يبد مشترو التذاكر إعجابهم به، وحصل على تقييم "سي بلس" على موقع "سينما سكور".