"بلومبرغ" تكشف مطالب طهران التي رفضها ترمب

كشفت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، يوم الاثنين، أن إيران قدمت مجموعة مطالب خلال المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، رفضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت الوكالة إن طهران طالبت برفع الحصار البحري المفروض عليها، وتخفيف العقوبات، إضافة إلى الاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز.

وأضافت، أن إيران أصرت أيضاً على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف فوري للقتال في لبنان.

وبحسب المصادر، شملت المطالب الإيرانية كذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات الأميركية عن صادرات النفط الإيرانية.

ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أمس الأحد، الرد الإيراني، بشأن المقترح الأميركي لإنهاء الحرب قائلاً إنه "غير مقبول على الإطلاق".

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران أرسلت مطالب "سخية" للرد على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن ردودها كانت تضمن مصالح دول المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، إن طهران قدمت مطالب معقولة ومنطقية وسخية، وشملت مصالح المنطقة بأكملها وليس مصالح إيران فقط".