بلاسخارت: انا مواطنة عراقية وكنت أشجع المنتخب في لقائه مع السعودية

شفق نيوز/ ذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت؛ ان ليلة امس الاثنين في ملعب جذع النخلة بالبصرة كانت عراقية بامتياز سيما بعد تحقيق فوز مستحق على السعودية 2-0.

وقالت في تصريح متلفز اطلعت عليه شفق نيوز؛ أنها "ليلة كانت مثالية بحضور منتخب عراقي مثالي وتشجيع جماهيري لا يوصف ابهر الجميع".

وأضافت أن "الاجواء كانت ممتازة واحببت كل شيء في المباراة التي كانت باجواء ممطرة جدا والجمهور ملا الملعب رغم ذلك".

وعن اجابتها لسؤال من كنتِ تشجعين؛ ردت: "من تعتقد اشجع بت مواطنة عراقية منذ أربع سنوات خلال تواجدي هنا بالتأكيد كنت اشجع العراق".

وحضرت بلاسخارت يوم أمس لملعب البصرة الدولي لمشاهدة لقاء العراق والسعودية ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس خليجي 25 والتي انتهت لصالح العراق 2-0.