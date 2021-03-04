بكلفة 11 مليون دولار.. افتتاح "أفخم" مطعم في أربيل (صور)

شفق نيوز/ تتنامى الاستثمارات في إقليم كوردستان بمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، لمستثمرين محليين وأجانب، لكن أحد المشاريع الاستثمارية لفت الأنظار أكثر من غيره عند تدشينه، الخميس، في أربيل عاصمة الإقليم.

مللت محمد علي هروري، غادر قريته "هرور" في أقصى شمال إقليم كوردستان، المحاذية للحدود العراقية التركية، وتوجه إلى عاصمة الإقليم أربيل ليفتتح هناك مطعما خمسة نجوم أسماه على اسم قريته، غير أنه سجل أعلى مبلغ استثمار في قطاع المطاعم حيث بلغت كلفته 11 مليون دولار.

وقال هروري لوكالة شفق نيوز، إن مطعمه الذي تم افتتاحه مساء اليوم الخميس، يشغل مساحة 13 ألف متر مربع، ويتسع لألفي شخص، ويمكن لكادر المطعم إعداد الطعام لـ15 ألف شخص في وقت واحد.

وأضاف أن المطعم يضم أربع قاعات لتناول الطعام وفق تصاميم مختلفة منها قاعة لكبار الشخصيات، بالاضافة الى قاعتين إحداهما تتسع لـ400 شخص والأخرى لـ150 شخصا، فضلاً عن الحدائق التي صممت وفق تصاميم تضم نافورات واماكن جلوس.