بكتريا تجبر السلطات الأمريكية على سحب ملايين عبوات البيض من الأسواق

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأميركية، يوم الاثنين، سحب أكثر من 1.7 مليون عبوة بيض من الأسواق في تسع ولايات، بعد تسجيل تفشٍ لبكتيريا "السالمونيلا".

وأصدرت الشركة المتورطة، "أوغست إيغ كومباني" ومقرها ولاية كاليفورنيا، قراراً عاجلاً بسحب البيض البني "كايج فري" والبيض العضوي من الأسواق، وسط تأكيد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن المنتجات الملوثة وزعت في ولايات من بينها كاليفورنيا، نيفادا، أريزونا، إلينوي، وواشنطن.

وبحسب تقرير مشترك لإدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض (CDC)، فإن تفشي العدوى شمل 79 حالة مؤكدة حتى الآن، من بينها 21 حالة احتاجت إلى علاج في المستشفى.

وتصدرت ولاية كاليفورنيا قائمة الولايات المتضررة بـ63 إصابة مؤكدة، تلتها نيفادا وواشنطن، فيما لم تُستبعد احتمالية وجود المزيد من الحالات التي لم تُسجل بعد.

وتم الإبلاغ عن تفشٍ آخر لبكتيريا السالمونيلا مرتبط بالخيار، ما تسبب في إصابة 45 شخصًا في 18 ولاية أميركية، ودفع إلى حملة استرجاع موسعة شملت منتجات غذائية متعددة، مثل السوشي، الصلصات، لفائف الخضار، والسندويشات.