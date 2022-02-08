بقيمة 2.5 مليون دولار.. بيع سيارة الملك فيصل الأول لمشترٍ مجهول

شفق نيوز/ ذكر موقع "ذا ناشيونال" الصادر بالانجليزية، يوم الثلاثاء، ان سيارة ملك العراق الراحل فيصل الأول، تم بيعها خلال مزاد "اونلاين" في الولايات المتحدة الامريكية بسعر تخطى مليونين و500 ألف دولار.

وذكر الموقع في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، ان السيارة المرسيدس التي كانت مملوكة لملك العراق فيصل الاول، تم بيعها امس الاثنين، ولم تعرف هوية المشتري ولا من اي بلد.

وكان موقع "كار كووبس" الامريكي المتخصص بالسيارات اعلن مؤخرا أن متحفاً في مدينة انديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية، سيعرض للبيع في مزاد سيارة قديمة تعود لملك العراق فيصل الاول الذي حكم العراق بين عامي 1921 و1933.

واوضح التقرير ان السيارة "مرسيدس بينز" موديل عام 1930 ولم يصنع منها سوى 117 سيارة بين عامي 1930 و1939، وهيكلها يحمل لوحة (بغداد – 83807)، كان قد طلبها الملك فيصل الاول، وجرى تجهيزها بأربعة أبواب، وسقف ثلاثي قابل للرفع، من جانب شركة "فول وروهربيك" الالمانية في برلين.

وأشار التقرير إلى أن السيارة ظلت لاحقاً تابعة للدولة العراقية في عهد كل من الملك غازي والملك فيصل الثاني، لكنها اصبحت من ملكية "مؤسسة انديانابوليس سبيدواي موتورز" في العام 1967، وجرى اكمال تجديدها خلال السبعينيات.