بقيمة 2 مليار دولار.. تايلور سويفت أغنى فنانة موسيقية في التاريخ

شفق نيوز- واشنطن

أصبحت المغنية الأميركية، تايلور سويفت، البالغة من العمر 36 عاماً، أغنى فنانة موسيقية في التاريخ، بعدما بلغت ثروتها نحو 2 مليار دولار، وفق قائمة "إيكونوكلاست 50" الصادرة عن مجلة "فوربس" لعام 2026.

وذكرت المجلة أن هذه القفزة المالية تعود بشكل أساسي إلى النجاح الاستثنائي لجولتها العالمية "إيراس تور"، التي حققت إيرادات وصلت إلى 2.2 مليار دولار، لتصبح بذلك أعلى جولة موسيقية من حيث الإيرادات في التاريخ.

كما ساهم أرشيفها الغنائي الضخم وألبوماتها الحديثة، من بينها "ذا تورتشورد بويتس ديبارتمنت" الصادر عام 2024 و"ذا لايف أوف إيه شوغيرل" الصادر عام 2025، في تعزيز ثروتها بشكل كبير.

وأشارت "فوربس" إلى أن سويفت اتخذت خطوة غير مسبوقة في صناعة الموسيقى عبر إعادة تسجيل أعمالها السابقة، ما سمح لها باستعادة حقوق ملكية موسيقاها والحصول على عائدات الملكية بشكل مباشر، وهي خطوة اعتُبرت تحولاً مهماً في مسيرتها المهنية.

وفي أيار/ مايو 2025، تمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على تسجيلاتها الأصلية في صفقة قُدرت بنحو 360 مليون دولار، بعد سنوات من الجدل حول ملكية أعمالها الموسيقية.

وكانت سويفت قد دخلت نادي المليارديرات في عام 2024، قبل أن تواصل صعودها المالي السريع لتتصدر قائمة أغنى الفنانات عالمياً، متجاوزة أرقاماً قياسية سابقة في صناعة الترفيه.

وضمّت قائمة "فوربس" أيضاً أسماء بارزة مثل بيونسيه، باد باني، ذا ويكند والمخرج رايان كوجلر، ضمن أبرز الشخصيات تأثيراً وثروة في عالم الفن.

كما لفت التقرير إلى أن سويفت قدّمت تبرعات خيرية متعددة خلال السنوات الأخيرة، من بينها 100 ألف دولار لعائلة ضحية حادث خلال احتفالات "سوبر بول"، ومليون دولار لدعم جهود الإغاثة من الكوارث الطبيعية في ولاية تينيسي.