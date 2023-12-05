بقيمة مليون دولار.. مبادرة من "تيك توك" لمواجهة المعلومات الخاطئة حول التغير المناخي

شفق نيوز/ أعلنت منصة "تيك توك"، إطلاق مبادرة جديدة بقيمة مليون دولار، لمواجهة انتشار المعلومات غير الصحيحة حول التغير المناخي، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ (COP28)، المقام في دبي.

وقالت "تيك توك"، في بيان وصل "إرم نيوز"، إن المبادرة تأتي "بدعم من برنامج Verified for Climate، وهو برنامج مشترك بين الأمم المتحدة ومنظّمة Purpose".

وذكر البيان، أن المبادرة "تضم فريقًا من العلماء والخبراء الموثوقين من البرازيل والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا، لدعم صانعي المحتوى على تيك توك المختارين في تطوير محتوى تعليمي لمواجهة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة حول التغير المناخي، وتحفيز المشاركة في التصدّي لمواجهة هذه الظاهرة في مجتمع تيك توك".

وفي هذا السياق، قالت هيلينا ليرش، رئيس قسم للمسؤولية الاجتماعية في "تيك توك"، إن المنصة "تسعى باستمرار إلى توعية أفراد المجتمع من خلال تقديم معلومات موثوقة حول الموضوعات التي تهمهم، بما في ذلك الوعي بالتغير المناخي".

وأعربت عن تطلعها، "من خلال هذه المبادرة الجديدة إلى الشراكة مع فريق من الخبراء لمزيد من التوعية والإلهام لأفراد المجتمع، والالتزام برفع الوعي حول قضايا التغير المناخي المهمة والبحث عن حلول مستدامة".

من جانبها، أعربت ميليسا فليمنغ، وكلية الأمين العام للأمم المتحدة للتواصل العالمي، عن حماستها "لاستقبال فريق من الخبراء الذين سيساعدون في نشر محتوى حقيقي وموثوق عن المناخ لمجتمع تيك توك الكبير".

وتابعت: "نظرًا لخطورة وأهمية أزمة المناخ، كانت هناك حاجة كبيرة إلى تقديم معلومات دقيقة وعلمية باستخدام محتوى إبداعي يركز على الحلول، ويلهم الأشخاص العاديين، وبالتالي يُمكن أن يساعد هؤلاء الأبطال الموثقين في تغيير فكر بعض الأشخاص الذين ينكرون وجود المشكلة، أو أصابهم اليأس من إمكانية الحل".

إلى ذلك، أكدت المنصة في بيانها، بذلها "جهودًا ضخمة ومستمرة في مكافحة انتشار المعلومات المضللة، وتقديم المعلومات الموثوقة على مدار السنة".

ولفت البيان، إلى أن سياسة المنصة "تمنع نشر معلومات غير صحيحة حول التغير المناخي يمكن أن تقوض التوافق العلمي حول هذا الموضوع، مثل المحتوى الذي ينكر وجود التغير المناخي أو العوامل التي تسهم فيه".