بقعة سوداء تتحرك على الأرض.. فيديو من الفضاء يوثق الكسوف

شفق نيوز/ نشر مالك موقع X "توتير سابقا" إيلون مساك، مقطع فيديو يوثق لحظة الكسوف الكلي للشمس في أمريكا الشمالية انطلاقا من الفضاء.

وظهرت في الفيديو الذي التقطه القمر الاصطناعي "ستارلينك" وشاركه مساك على منصة "إكس"، بقعة ضوء سوداء تمشي على الأرض.

وقد حصد الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 22 ثانية ويوثق للظاهرة النادرة أزيد من 50 مليون مشاهدة في أقل من 9 ساعات.

View of the eclipse from orbit pic.twitter.com/2jQGNhPf2v