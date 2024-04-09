بقعة سوداء تتحرك على الأرض.. فيديو من الفضاء يوثق الكسوف

شفق نيوز/ نشر مالك موقع X "توتير سابقا" إيلون مساك، مقطع فيديو يوثق لحظة الكسوف الكلي للشمس في أمريكا الشمالية انطلاقا من الفضاء.

وظهرت في الفيديو الذي التقطه القمر الاصطناعي "ستارلينك" وشاركه مساك على منصة "إكس"، بقعة ضوء سوداء تمشي على الأرض.

وقد حصد الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 22 ثانية ويوثق للظاهرة النادرة أزيد من 50 مليون مشاهدة في أقل من 9 ساعات.

View of the eclipse from orbit pic.twitter.com/2jQGNhPf2v — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2024

وكان ملايين الأشخاص في مناطق واسعة من أمريكا الشمالية، الاثنين، مع مشهد سماوي نادر عندما حجب ولأكثر من أربع دقائق القمر كليا في بعض الأماكن ضوء الشمس.

واستمتع السكان بمشاهدة القمر وهو يقترب في السماء الصافية من الشمس ليحجب كل الأشعة الصادرة عنها لفترة وجيزة باستثناء هالة من الضوء أحاطت بحافتها الخارجية

وتؤكد إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن هذا الحدث الفلكي يشكل فرصة فريدة للعلماء لدراسة الشمس وتأثيرها على الأرض، كما يخلق الكسوف الكلي للشمس مناظر سماوية مذهلة، للأشخاص الموجودين في مسار ظل القمر.

وقد بلغت مدة الكسوف 4 دقائق و28 ثانية ليتجاوز بذلك الكسوف الكلي الذي حدث عبر أجزاء من الولايات المتحدة في عام 2017، والذي استمر نحو دقيقتين و42 ثانية.

وقبل لحظة الكسوف الكلي بـ 80 دقيقة بدأ القمر في حجب الشمس حتى اللحظة المنتظرة، ثم استغرق الأمر 80 دقيقة أخرى لإكمال العملية في الاتجاه المعاكس.