بقايا ديناصور كبير "غير معروف" في قرغيزستان

شفق نيوز/ أفادت وكالة تاس (TASS) الروسية للأنباء، بالعثور على بقايا حيوان مفترس كبير بالقرب من مدينة طاش كومير القرغيزية، غير معروف سابقا للعلم.

وقالت أنه من بين العظام المحفوظة هناك الفقرات الظهرية والعجزية وحزام الحوض الكامل والأطراف الخلفية والعديد من عظام الجمجمة، وتبين أن الديناصور عاش في أواخر العصر الجوراسي الأوسط.

وقد أطلق على النوع الجديد Alpkarakush kyrgyzicus نسبة للطائر الأسود Alpkarakush من الفولكلور القرغيزي. ويعتقد علماء الحفريات أن الحيوان الذي ينتمي إلى فئة Theropods كان يمكن أن يصل طوله إلى 9 أمتار.

وقال العلماء: "إن تحليلات النشوء والتطور تضع ألبكاراكوش ضمن فرع السينرابتوريدات، مما يسلط الضوء على التنوع والتوزيع الواسع النطاق لهذا الفرع الحيوي في آسيا الجوراسية".

يذكر أن Theropods هو نوع من الديناصورات يأخذ شكل سحلية. وكانت جميع الثيروبودات تمشي على قدمين، وكان معظمها من الحيوانات المفترسة. وفي الآونة الأخيرة، تم تصنيف الطيور الحديثة على أنها تنتمي أيضا إلى نوع Theropods.

المصدر: تاس - RT