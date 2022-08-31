بفضل التلسكوب.. "المجرة الحلزونية" في صورة

شفق نيوز / نجح التلسكوب الفضائي "جيمس ويب"، في التقاط صوراً نشرتها وكالتا الفضاء الأوروبية والأمريكية، تظهر تفاصيل جديدة لمجرة تُعرف باسم "فانتوم"، والتي بدا شكلها حلزونيا.

وساهم تلسكوب جيمس ويب، منذ إطلاقه إلى الفضاء في أواخر عام 2021، ودخوله الخدمة عمليا في يوليو الماضي، في توفير ثروة من البيانات غير المسبوقة للعلماء، من خلال صور للمشتري، ولعدد من السُدم وغيرها من المجرات البعيدة.

وتتيح الصورة الجديدة، رؤية تفاصيل مجرة "إم 74" المسماة "فانتوم"، تظهر فيها دوامة تتوسطها دائرة زرقاء.

وقد وفرتها أداة MIRI التي تدرس الأشعة تحت الحمراء المتوسطة، وهي ثمرة تعاون بين الأوروبيين والأميركيين.

وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية، عبر موقعها الإلكتروني، أن "جيمس ويب" أظهر "خيوطا دقيقة من الغاز والغبار في الأذرع اللولبية المضيئة، التي تمتد من وسط هذه الصورة".

وذكّرت الوكالة بأن التلسكوب الفضائي الشهير "هابل" الذي أطلق عام 1990 وما زال في الخدمة، سبق أن رصد هذه المجرة.

ويتمركز التلسكوب "جيمس ويب" الذي بلغت تكلفته 10 مليارات دولار، على بعد نحو 1.5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض.