بـ13 ترشيحاً.. "أوبنهايمر" يسيطر على ترشيحات جوائز الأوسكار

شفق نيوز/ أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، يوم الثلاثاء، ترشيحات جوائز أوسكار 2024، وهي الجائزة الأمريكية الأكبر في عالم السينما، وذلك قبل أكثر من شهر على حفل إعلان الجوائز، المقرر في 10 آذار/ مارس المقبل.

وتصدرت ترشيحات أفضل فيلم الاهتمام كالمعتاد، وأعلن ترشيح أفلام "أميركان فيكشن" و"أناتومي اوف آ فول"، و"باربي"، و"ذا هولدوفرز"، و"كيلرز أوف ذا فلاور مون"، و"مايسترو"، و"أوبنهايمر"، و"باست لايفز"، و"بور ثينغز"، و"ذا زون اوف انترست".

وتصدر فيلم "أوبنهايمر" للمخرج الشهير كريستوفر نولان القائمة بـ13 ترشيحا، ويروي قصة حياة عالم الفيزياء روبرت أوبنهايمر، وإدارته لمشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية لإنتاج القنبلة الذرية الأميركية.

وباتت ليلي غلادستون، نجمة فيلم "كيلرز اوف ذا فلاور مون"، أول أميركية من السكان الأصليين ترشح لجائزة أفضل ممثلة.

وللمرة العاشرة، رشح المخضرم مارتن سكورسيزي لجائزة أفضل مخرج عن " كيلرز اوف ذا فلاور مون"، وسبق أن حصل سكورسيزي "81 عاما" على الجائزة عام 2007 عن فيلمه "ذي ديبارتد" من بطولة ليوناردو دي كابريو.

ولم يرشح دي كابريو لجائزة أفضل ممثل هذا العام.

ومن بين الأفلام المرشحة فيلم الحرب الأوكراني الوثائقي "20 يوم في ماريوبول"، وهو إنتاج مشترك بين الأسوشيتدبرس وبي بي إس فرونتلاين، وسينافس في فئة أفضل فيلم وثائقي.