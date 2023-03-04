بـ12 كاميرا لتتبع حركة العين والقدمين واليدين.. نظارة واقع مختلط جديدة من أبل

من المتوقع أن يرى العالم نظارة الواقع المختلط لأول مرة من إنتاج عملاق التكنولوجيا شركة أبل الأمريكية خلال مؤتمرها السنوي للمطورين المقرر انعقاده في شهر حزيران القادم 2023.

وبحسب التسريبات من المنتظر أن تمتلك نظارة الواقع المختلط 12 كاميرا وعدسات مزدوجة لتتبع حركة العين والقدمين واليدين، وكل هذا عبر واجهة تشبه نظام تشغيل الآيفون.

ما هي نظارة الواقع المختلط، وما سعرها المتوقع؟

ولم تعلن شركة أبل بعد أو حتى تعترف بوجود خطط لإطلاق نظارة للواقع المختلط، لكن وكالة بلومبرغ الإخبارية نشرت خلال الفترة الماضية العديد من التقارير التي تتحدث عن استراتيجية الشركة في هذا المجال، وقالت حديثاً إن الشركة تخطط للإعلان عن الجيل الأول من نظارتها خلال شهر حزيران/يونيو المقبل.

وتوقعت مصادر في أبل أن تطرح الشركة نظارة الواقع المختلط المرتقبة بسعر يتراوح بين 3,000 و5,000 دولار أمريكي، خاصةً أن تكلفة إنتاج شاشة micro OLED، التي تُستخدم أصلاً في النظارات العسكرية، باهظة الثمن، إذ يبلغ سعر الشاشة نحو 150 دولاراً أمريكياً، وتحتاج كل نظارة إلى شاشتين، وبالإضافة إلى ذلك، هناك التكاليف الخاصة بالمكونات الأخرى للنظارة.

وقال مسؤول تنفيذي مطلع على التطوير: "سيكون الجيل الأول من أجهزة الواقع المختلط من أبل باهظ الثمن، وقد لا يجذب إلا المهووسين بالتقنية أو العملاء الأثرياء، لكن شركة أبل تأمل بخفض سعر الجيل الثاني من الجهاز، الذي يجري تطويره بالتوازي، ليكون بحدود سعر حواسيب ماك المتطورة، وتأمل جذب قاعدة كبرى من المستخدمين".

ونشر المحلل الشهير (مينج تشي كو) مؤخراً توقعاته الجديدة بشأن نظارة الواقع المختلط المرتقبة من شركة أبل، وذلك بعد يوم واحد فقط من تقرير من صحيفة "نيكاي آسيا" تحدث عن الأعمال الجارية في هذا المجال.

الجيل الثاني منخفض الثمن بشراكة صينية

وكانت الصحيفة ذكرت أن عملاقة التقنية الأمريكية شركة أبل قد اختارت شركة لوكس شير "Luxshare" لمساعدتها في تطوير نظارة الواقع المعزز، لتكون المرة الأولى التي تختار فيها أبل مورداً صينياً لتطوير الجيل الأول من أحد منتجاتها.

ويتوقع المحلل أن تكون شحنات أبل من الجيل الأول من نظارتها للواقع المختلط منخفضة من حيث الكميات للغاية، ربما بسبب السعر الباهظ، ومع ذلك، فقد كشف أن الشركة ستطلق طرازين من الجيل الثاني من النظارة: مرتفع المواصفات ومنخفض المواصفات، وذكر أن شركتي Luxcaseict و Foxconn ستطوران كلا الطرازين اللذين سيُطلقان، وفقاً للجدول الحالي، خلال عام 2025.

ويقول كو إن الشركة الأمريكية ستقدم لنا طرازاً عالي الجودة بسعر باهظ وميزات قوية، إلى جانب طراز منخفض التكلفة مع مواصفات معقولة.

وسيتم تطوير الجيل الثاني من سماعة الواقع المختلط لأبل عبر شركتين: الأولى هي Luxcaseict وسوف تعمل على النظارة باهظة الثمن، أما فوكسكون فستعمل على نظارة أبل الرخيصة.

ولعل استراتيجية أبل لإطلاق إصدارين أحدهما رخيص والآخر غالٍ، هي استراتيجية تستخدمها الشركة طوال الوقت مع الآيفون، حيث تقوم بإطلاق إصدارين عاديين وإصدارين برو.

وكان كو قد ذكر أن بيجاترون أحد موردي أبل قد انسحب بشكل تدريجي من مشروع سماعتها للواقع المختلط. وسوف ينتقل الأمر لشركة Luxcaseict.

وتتوافق توقعات "كو" مع تقرير "نيكاي آسيا"، إذ قال إنه من المتوقع أن تنقل شركة (بيجاترون) Pegatron فريق تطوير الواقع المعزز والواقع المختلط ومواد الإنتاج إلى (لوكسكاسيكت) Luxcaseict، وهو مشروع مشترك بين Luxshare الصينية وPegatron التايوانية، وذلك في النصف الأول من عام 2023.

ويعتقد (كو) أن تولي Luxshare لتصميم المنتج وإنتاجه سيؤدي إلى تسريع لاحق لتقليل تكلفة النظارة، وهو ما تسعى إليه أبل.

ومن المتوقع أن تتولى الشركة الجديدة الصينية التصميم والإنتاج لنظارة أبل من الجيل الثاني.

ويضيف مينج أن مثل هذه التغييرات ستؤدي إلى التسريع اللاحق لتقليل تكلفة النظارة وهو ما تتوقعه شركة أبل.

وكانت العديد من الشائعات قد ظهر منذ فترة عن انتشار نظارة الواقع المختلط لأبل، في البداية، وتردد أن سيتم كشف النقاب عنها في 2022 ثم 2023 وبعدها 2024، والآن يمكن أن نراها منتشرة على نطاق واسع في 2025.

وبهذا من المنتظر أن تصدر شركة أبل الجيل الأول من نظارة الواقع المختلط في منتصف هذا العام، لكن المشكلات الفنية أجبرت عملاق التكنولوجيا على تعليق خطط لنظارات الواقع المعزز خفيفة الوزن التي ربما كانت أكثر أهمية والتي كانت متوقعة لاحقاً.

الجيل الثاني من نظارة الواقع المختلط منخفض السعر والتكلفة

بينما من المتوقع أن تكلف نظارة الواقع المختلط حوالي 3000 دولار، أفادت بلومبرغ بأن شركة أبل تخطط للمتابعة باستخدام نظارة للواقع المختلط منخفضة التكلفة بسعر حوالي 1500 دولار.

بينما ستقوم شركة Apple على شحن نظارة الواقع المختلط في النصف الثاني من عام 2023 بدلاً من الربع الثاني، بسبب المشكلات المتعلقة بالبرمجيات التي أدت إلى التأخير.

وتجمع نظارة الواقع المختلط بين عناصر الواقع المعزز والواقع الافتراضي، مع مكونات تشمل تتبع مقلة العين، وكاميرات متعددة، وبصريات فطيرة ، وعدسات.

يذكر أن نظارة الواقع المختلط تعمل على شريحة Apple Mac M2 ، وتضم ما لا يقل عن 12 كاميرا خارج وداخل الجهاز ، وتحتوي على شاشات عالية الدقة.

نظارة الواقع المختلط ستكون قادرة على مسح قزحية العين

سوف تتمتع نظارة أبل بالقدرة على مسح قزحية العين للأشخاص الذين يرتدونها حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول بسرعة إلى حساباتهم، بالطبع كتابة كلمة سر في نظارة الواقع المعزز ليس بالأمر السهل، لذلك من المنطقي أن يتم استخدام مثل تلك التقنية.

وتلك الميزة الجديدة سوف تسهل على العديد من الأشخاص استخدام نفس الجهاز عبر مسح قزحية العين وتحديد هوية كل مستخدم، كما أنها ستتيح لهم إجراء المدفوعات بسرعة على غرار بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه في أجهزة الآيفون عند تأكيد عمليات الشراء.

الفرق بين الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط وهناك العديد من الفروق بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط كالتالي:

الواقع الافتراضي: هو أن تلبس النظارة ويتم حجب كل ما هو في عالمك الحقيقي، وعرض عالم غير موجود يتم صنعه من قبل النظارة وتستخدم حواسك بالكامل حتى تعيش التجربة، وهذا ما يحدث عندما ترتدي نظارة وتقوم بتشغيل لعبة فتعيش داخل اللعبة دون عناصر من واقعك الحقيقي.

الواقع المعزز: هو أن تلبس نظارة وتعرض هذه النظارة عالمك الحقيقي عن طريق الكاميرات المثبتة عليها، ولكن يتم إضافة عناصر افتراضية في العالم الحقيقي كما حدث مع لعبة بوكيمون جو.

الواقع المختلط: هو مزيج من العالم الافتراضي والمعزز، ويستخدم في مجالات كثيرة، لكن يطلق مسمى الواقع المختلط عن النظارات القادرة على حجب العالم بالكامل من حولك وأيضاً إضافة عناصر إلى عالمك.