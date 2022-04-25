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بـ 44 مليار دولار.. إيلون ماسك يصبح المالك الوحيد لـ"تويتر"

Category: منوعـات

Date: 2022-04-25T19:43:38+0000
بـ 44 مليار دولار.. إيلون ماسك يصبح المالك الوحيد لـ"تويتر"

شفق نيوز/ تمكن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، من شراء شركة تويتر أخيرا بعد صفقة بقيمة بلغت 44 مليار دولار، في خطوة تعد انتصارا لأثرى رجل في العالم. 

ووافقت تويتر على بيع نفسها لماسك مقابل 54.20 دولار للسهم، أي بزيادة 38 في المئة بسعر الأسهم في أسواق المال قبل إعلان ماسك نيته شراؤها، قبل أن يكشف أنه أكبر مالك لأسهمها. 

ومن شأن ملكية تويتر أن تمنح ماسك سلطة على القضايا الاجتماعية والسياسية الهامة، وربما كان الأهم من ذلك هو الحظر المفروض على الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي سنه الموقع ردا على أعمال اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي، وفقا لما ذكرته "واشنطن بوست"

وقال ماسك في بيان أعلن فيه شراء الشركة إن "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية". 

وأكد أنه يريد أن يطور تويتر ليصبح أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة، وهزيمة روبوتات التغريد العشوائي.." 

واختتم بيانه قائلا: "يتمتع تويتر بإمكانيات هائلة، أتطلع إلى العمل مع الشركة ومجتمع المستخدمين لفك قفلها".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها "ستصبح أضخم صفقة لتخصيص شركة، وهو أمر ينوي ماسك فعله مع تويتر، خلال عقدين على الأقل"، وفقا لبيانات من موقع "Dealogic". 

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