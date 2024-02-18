بـ"شروط".. ناسا تبحث عن متطوعين لمهمة خاصة

شفق نيوز/ أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، دعوة للمتطوعين بهدف المشاركة في مهمة لمحاكاة العيش على كوكب المريخ تستمر لمدة عام.

وحددت "ناسا" الثاني من أبريل المقبل موعدا نهائيا لتلقي طلبات المشاركة في مهمة محاكاة المريخ الثانية، التي تأتي "ضمن خطط الوكالة لاستكشاف الكوكب الأحمر"، بحسب الموقع الإلكتروني للوكالة.

ومن المقرر أن تبدأ المهمة الثانية من أصل ثلاث مهمات أرضية مخطط لها تسمى CHAPEA (صحة الطاقم وتناظرية استكشاف الأداء) في ربيع عام 2025. وتعد مهمة CHAPEA 2 هي الثانية من ثلاث مهام خططت لها "ناسا"، وبدأ أولها في 25 يونيو 2023.

ولم تعلن الوكالة عن المبلغ الذي سيتم صرفه للمشاركين في مهمة المحاكاة، وقالت إن "التعويض عن المشاركة في المهمة متاح. سيتم توفير المزيد من المعلومات أثناء عملية فحص المرشحين".

وتتعلق مهمة المحاكاة الثانية باستكشاف الأداء وصحة الطاقم، إذ سيتم إيواء أفراد الفريق الأربعة المختارين في " Mars Dune Alpha" وهي بيئة مطبوعة ثلاثية الأبعاد مساحتها 1700 قدم مربع، صممتها "ناسا"، في هيوستن بولاية تكساس. وصممت "ناسا" في مركز جونسون للفضاء التابع لها، بيئة لمحاكاة ما قد تكون عليه الحياة بالنسبة للمستكشفين المستقبليين على الكوكب الأحمر، حيث تكون البيئة قاسية والموارد محدودة.

ويوجد حاليا طاقم يعيش ويعمل في بيئة مركز جونسون، منذ يوليو 2023، ضمن مهمة CHAPEA الأولى، والذي أمضى الآن أكثر من نصف وقت المهمة التي تستغرق 378 يوما.

وأثناء إقامتهم، سيقوم المتطوعون بزراعة المحاصيل، ومحاكاة عمليات السير في الفضاء.

واشترطت "ناسا" أن يكون المتقدم أميركي الجنسية، أو حائزا على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، وأن يتراوح عمره بين 30 إلى 55 عاما، على أن يكون غير مدخن، وأن يجيد اللغة الإنكليزية.

وتطالب الوكالة بحصول المتقدم على درجة الماجستير في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى عامين على الأقل من الخبرة المهنية، وما لا يقل عن ألف ساعة من قيادة طائرة أو عامين من الخبرة.