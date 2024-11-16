بـ"تقنيات صيدلانية مبتكرة".. جامعة أردنية تسجل براءة اختراع لعلاج السرطان

شفق نيوز/ حقق فريق بحثي من كلية العلوم في جامعة اليرموك في الأردن، إنجازا علميا بارزا بتسجيل براءة اختراع تحت عنوان "تركيبات صيدلانية مشتقة من البينزاوكزازيباين لعلاج مرض السرطان".

وتمكن الفريق من تسجيل براءة الاختراع لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية للملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتضمن براء الاختراع مركبات حلقية غير متجانسة أظهرت فعالية كبيرة في مقاومة بعض أنواع الأورام السرطانية، كما تتضمن تحضير هذه التركيبات وطريقة علاجها للسرطان عن طريق إعطاء كمية فعالة للعلاج، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تطوير علاجات مبتكرة في هذا المجال، وفقا للفريق البحثي، بقيادة الدكتور شحادة مزيد، إلى جانب الدكتور خالد أبو خضره من قسم العلوم الحياتية، والباحثة هدى السعدي، والدكتور فراس العوادي والدكتور أريج عساف من الجامعة الأردنية.

وتعرف المركبات الحلقية الغير المتجانسة بأنها هي مركبات حلقية تحتوي على ذرات لعنصرين كيميائيين مختلفين على الأقل (على عكس المركبات الحلقية المتجانسة التي تحتوي على ذرات من نفس العنصر في الحلقة). وتعد من المركبات مهمة في العديد من التطبيقات الكيميائية والصيدلانية، حيث تمتاز بقدرتها على التفاعل مع عدة أنواع من الجزيئات الأخرى، ما يجعلها مفيدة في تطوير الأدوية والعلاجيات، خاصة في مجالات مقاومة السرطان.

وأشار الدكتور مزيد إلى أن هذا الإنجاز العلمي يمثل أهمية كبيرة لتطوير الصناعات الدوائية والبحث العلمي التطبيقي، بوصفه معيارا هاما لرفع تصنيف الجامعة على المستويين المحلي والدولي، كما أنه يقدم مؤشرات علمية في مجالات الابتكار والريادة، ويعزز التعاون البحثي بين الجامعات.

وشدد الدكتور مزيد على أن هذه "البراءة" تمثل تجسيدا للجهود البحثية النوعية التي تبذلها جامعة اليرموك، وتؤكد دعمها المستمر لباحثيها في إنتاج مخرجات علمية مبتكرة تسهم في تعزيز سمعة الجامعة على الساحة العالمية. وأضاف مزيد أن الفريق البحثي يواصل عمله على تطوير هذه التركيبات الصيدلانية بما يضمن تحقيق نتائج دقيقة وفعالة في معالجة السرطان.

وأشار إلى أن عملية التسجيل الرسمي لـ"براءة الاختراع" تمت من خلال قسم نقل التكنولوجيا في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، الذي يولي اهتماما خاصا بدعم الابتكار وتشجيع دمج العلوم بالصناعة، من خلال استقباله ودراسته لطلبات براءات الاختراع من باحثي الجامعة ومتابعة إجراءات تسجيلها بشكل رسمي.