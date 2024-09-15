بـ"الأحرف الكبيرة".. ترامب يعلن كراهيته لـ"تايلور سويفت"

شفق نيوز/ شن الرئيس الأميركي السابق، مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، هجوما جديدا على المغنية الشهيرة، تايلور سويفت، التي أعلنت، الأسبوع الماضي، تأييدها لنائبة الرئيس، كامالا هاريس، في انتخابات الرئاسة.

وكتب ترامب في منصته للتواصل "تروث" بالأحرف الكبيرة: "أنا أكره تايلور سويفت".

والأسبوع الماضي، كتبت سويفت على حسابها في "إنستغرام" الذي يتابعه نحو 284 مليون شخص أنها تدعم هاريس، مضيفة: "لقد أجريت بحثي، واتخذت قراري.. إن البحث متروك لكم، والاختيار هو قراركم".

وفي أعقاب منشور سويفت، قال ترامب خلال مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز": "لم أكن من محبي تايلور سويفت... هي شخص ليبرالي للغاية... يبدو أنها تؤيد دائما الديمقراطيين، ومن المحتمل أن تدفع ثمن ذلك في السوق".