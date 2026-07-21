بـ"السياح" والقيمر.. نساء الفهود يستقبلن زائري الأربعين مع الفجر (صور)

شفق نيوز- ذي قار

مع الساعات الأولى التي تسبق أذان الفجر، تبدأ نساء قضاء الفهود في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، بإعداد وجبة "السياح" الشعبية لتقديمها فطوراً لزائري الإمام الحسين، في تقليد سنوي يواصلنه منذ سنوات مع اقتراب زيارة الأربعين.

وتقول أم أحمد، المشرفة على أحد المواكب، لوكالة شفق نيوز، إن خدمة الزائرين بدأت عام 2017 واستمرت حتى اليوم، مشيرة إلى أن الإقبال على المشاركة في إعداد الطعام يزداد عاماً بعد آخر، رغم ما يتطلبه العمل من جهد واستعدادات مبكرة.

وتتولى النساء إعداد "السياح"، وهي أكلة شعبية تشتهر بها مناطق جنوب العراق وتُحضَّر من طحين الرز، بعد شراء الرز وطحنه وتجهيزه قبل موسم الزيارة، إلى جانب توفير الحليب، وقيمر العرب، والبيض، والشاي، والعصائر والفواكه، لتكون مائدة الفطور جاهزة مع ساعات الصباح الأولى.

وتضيف أم أحمد أن التحضيرات تبدأ منذ أواخر شهر محرم، عبر تجهيز المواد الغذائية وتنظيم الموكب استعداداً لاستقبال الزائرين القادمين من مختلف المحافظات.

ويعتمد الموكب على جهود نساء، معظمهن من كبيرات السن، لا يقتصر دورهن على إعداد الطعام، بل يمتد إلى استقبال الزائرين وخدمتهم، في مشهد يعكس حضور المرأة في مواكب الأربعين، ويجسد قيم التطوع والتكافل التي تميز هذه المناسبة.